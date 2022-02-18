Denizli 112 Acil Sağlık hizmetleri 112. ambulansına kavuştu

Denizli'de ilaç, kozmetik, sağlık ve temizlik sektörlerinde faaliyet gösteren Ersağ Şirketler Grubu'nun bağışladığı tam donamlı ambulans ile 112 Acil Sağlık hizmetlerinde görevli ambulans sayısı 112'ye yükseldi.

Denizli'de 2006 yılından bu yana ilaç, kozmetik, sağlık ve temizlik sektöründe faaliyet gösteren Ersağ Şirketler Grubu, yurt içi ve dışından gelen bayi müdürleri ile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3. Dünya Ersağlar Günü'nde anlamlı bir bağışa imza attı. Toplu kan bağışıyla başlayan ve çeşitli yöresel gösterilerin yapıldığı etkinlikte, firma tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne tam donanımlı bir ambulans bağışlandı.

Firmaya yaptıkları anlamlı bağış ve sektördeki başarılı çalışmaları nedeniyle tebrik eden AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, "Dünya 2019 yılından bu yana korona pandemisiyle mücadele ediyor. Bu mücadelede sağlık görevlilerimiz, en önemli unsuru oluşturuyor. Bu hizmetlerin verilebilmesi için araç gereç de tabi ki önemli. Bugün Berna Hanımla konuşurken, ilimizde halen görevli 111 tane ambulans olduğunu öğrendim. Herhalde buda 112. oluyor ve dolayısıyla 112 Acil Sağlık hizmetlerine 112'inci ambulansı hayırlı olsun inşallah. Sağlık çalışanlarına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Bir dahaki seneye 2 tane olmasını istiyoruz"

Ersağ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı'nın yerli ve milli çalışmalarıyla ülke ekonomisine önemli bir katkı yaptığını kaydeden Vali Atik, "Tam bir vatansever olan firma sahibi Bekir Sarı'yı ben 'Çılgın Türk' olarak nitelendiriyorum. Yaptıkları başarılı çalışmaları yakinen takip ediyorum. Bugün sizleri bir araya getiren Ersağlar Günü'nün daha anlamlı hale gelmesini sağlayan, sağlık birimine bu ambulansın hibe edilmesi oldu. Bu anlamlı bağış ile şerefli bir görev daha yerine getirildi. Bağışlanan ambulans sayısının bir dahaki seneye 2 tane olmasını istiyoruz. Sözünü aldık, çünkü korona sürecini donanımızın güçlü olmasıyla atlattık" diye konuştu.

Etkinlikte konuşmaların ardından firmanın bağışladığı ambulansın anahtarı, Ersağ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sarı tarafından Vali Ali Fuat Atik'e teslim edildi. Vali Atik'in uzattığı anahtarla ambulansın direksiyonun geçen İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk, siren çaldıktan sonra ekibin ambulansı sağlık ekibine devretti.

Denizli'de ambulans sayısının 112'ye ulaşmasını sağlayan bağışın yapıldığı etkinliğe Vali Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Değirmenci, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ve davetliler katıldı. - DENİZLİ