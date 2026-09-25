Denizli Acıpayam\'da badem hasadı yapıldı, üretim 2025\'te bin 872 tona geriledi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin badem üretimiyle ön plana çıkan merkezi Acıpayam'da sezonun ilk yasadı yapıldı. Cevizde söz sahibi olan Denizli'de, badem üretim gücünün artırılması için yapılması gerekenler üreticilerle birlikte değerlendirildi.

Denizli'de Acıpayam ilçesine bağlı Ucarı Mahallesi'nde Badem Hasadı ve Tarla Günü Etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, Meclis Başkanı İbrahim Yayan ve üreticiler katıldı. Programda badem üretiminin mevcut durumu, üretimde verimliliğin artırılması ve Denizli'nin badem üretimindeki potansiyeli değerlendirildi. Denizli'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Acıpayam'da gerçekleştirilen etkinlikte, üreticilerin badem hasadı heyecanına ortak olundu.

Türkiye'de yaklaşık 786 bin dekar alanda badem üretimi yapılırken, 2024 yılında 200 bin ton olan üretim, 2025 yılında 126 bin 372 ton olarak gerçekleşti. Denizli'de ise yaklaşık 19 bin dekar alanda badem üretimi yapılıyor. Kent genelinde 479 bin meyve veren badem ağacı bulunuyor. Denizli'nin badem üretimi 2020 yılında 6 bin 68 ton seviyesindeyken, 2024 yılında 4 bin 322 tona, 2025 yılında ise bin 872 tona geriledi.

"Verimlilik ve kaliteyi birlikte artırmalıyız"

Etkinlikte konuşan Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili, badem üretiminde verimliliğin artırılmasının önemine dikkat çekti. Bademin Denizli tarımı açısından önemli bir alternatif ve katma değeri yüksek ürün olduğunu belirten Tefenlili, üretimin artırılmasının yanı sıra kalite ve pazarlama gücünün de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Denizli Ticaret Borsası olarak alternatif ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Tefenlili, 2018 yılında ilk dağıtımı gerçekleştirilen Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında Denizli'nin 18 ilçesinde 8 bin 564 çiftçiye, 38 bin dekar alanda dikilmek üzere toplam 622 bin adet sertifikalı Chandler ceviz fidanının dağıtılarak toprakla buluşturulduğunu ifade etti.

Denizli ceviz üretiminde türkiye birincisi oldu

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların Denizli'nin ceviz üretiminde önemli bir dönüşüm sağladığını belirten Tefenlili, TÜİK verilerine göre Denizli'nin 2018 yılında 8 bin 537 ton ceviz üretimiyle Türkiye 3.'sü iken, 2024 yılında 22 bin 242 ton üretimle Türkiye 1.'si olduğunu söyledi. Tefenlili, ceviz üretiminde ortaya konulan bu dönüşümün, doğru planlama, üreticinin desteklenmesi ve tarımsal projelerin kararlılıkla uygulanması halinde badem üretiminde de mümkün olabileceğine dikkat çekerek; "Cevizde ortaya koyduğumuz başarı, bize şunu gösteriyor: Doğru planlama, doğru üretim modeli ve üreticimizin emeğiyle önemli sonuçlar elde edebiliyoruz. Denizli'yi ceviz üretiminin başkenti konumuna taşıyan bu başarıyı badem üretiminde de yakalayabileceğimize inanıyoruz. Bademde de üretimimizi, verimliliğimizi ve katma değerimizi artırmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Tefenlili, badem üretiminde verimlilik ve kalitenin artırılmasının yanı sıra pazarlama gücünün de geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Üretimi artırırken; verimlilik, kalite ve pazarlama gücünü birlikte geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.