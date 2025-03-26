Denizli Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Denizli Belediyesi\'nden Çiftçilere Gübre Desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanda yaşayan çiftçilere 75 bin 100 kilogram gübre desteği sağladı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, desteklerin devam edeceğini ve çiftçilerin üretimini artırmayı hedeflediklerini açıkladı. Çiftçiler, verilen desteği memnuniyetle karşıladı.

26.03.2025 14:37  Güncelleme: 14:44
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde yaşayan vatandaşların desteklenmesi, tarımda verimliliğin artırılması ve çiftçilerin girdi maliyetlerinin azaltılması amacıyla başlattığı projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli genelinde 542 çiftçiye toplamda 75 bin 100 kilogram gübre desteği sağlandı. Tarımda yüksek verim elde etmeyi hedefleyen bu destek, çiftçiler tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kırsal kalkınmanın desteklenmesi adına gerçekleştirilen bu projeyle çiftçilere can suyu olmayı amaçladıklarını belirterek, "Çiftçimizin maliyetlerini azaltarak yerli üretimi desteklemek istiyoruz. Bu kapsamda, gübre, fidan, tohum ve diğer tarımsal girdi desteklerimiz devam edecek. Çiftçilerimiz üretsin, biz her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Çiftçiler destekten memnun

Denizli'de çiftçilik yapan Cengiz Acar, tarımda en büyük sorunun mazot, gübre ve tohum maliyetleri olduğuna dikkat çekerek, verilen destekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu'na bizleri düşünerek bu desteği sağladığı için teşekkür ederiz. Çiftçiler olarak zor durumdayız, destek olmadığı zaman üretim de duruyor. Üretim olmadığında ithalata bağımlı hale geliyoruz ve bu da ekonomimize zarar veriyor. Gübre alamadığımızda verim düşüyor, traktörümüzün mazotunu zor dolduruyoruz, tohum almakta güçlük çekiyoruz. Bu şartlar altında verilen her destek bizim için çok değerli" şeklinde konuştu.

"Bıçak kemiğe dayandı"

14 yıldır meyve ağaçlarının bakımını yapan ve üretim sürecinde yaşadığı zorlukları dile getiren Çiftçi Ümit Kahraman ise tarımsal girdi maliyetlerindeki artışın kendilerini çok zorladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Üretim yapmak için bütün zorluklara rağmen direniyoruz. Ancak bu yıl maliyetler bıçağı kemiğe dayandırdı. Bir torba gübre 1500 liraya yaklaştı. Biz çaresizlik içinde kara kara düşünürken Denizli'den bir ses geldi. Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanım, 'Çiftçi kardeşim sen üret, ben sana destek olayım' dedi. Senin sayende bu ağaçlar bu yıl da yüksüz olmaktan kurtuldu. Bizim buralarda bir laf vardır: 'Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur.' Başkanım, tarlada artık iziniz var, harmana da bekleriz. Sağ ol başkanım, teşekkürler" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Belediyesi'nden Çiftçilere Gübre Desteği - Son Dakika

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