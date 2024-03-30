Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı Çiftçilere Tarımsal Makineler Teslim Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı Çiftçilere Tarımsal Makineler Teslim Etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı Çiftçilere Tarımsal Makineler Teslim Etti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan Ziraat Odasına beş adet tarımsal makine teslim etti. Makineler, Buldanlı çiftçilerin tarımsal üretiminde kullanılacak.

30.03.2024 09:17  Güncelleme: 09:23
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından Buldan Ziraat Odasına, Buldanlı çiftçilerin kullanımına sunulmak üzere beş adet tarımsal marina teslim edildi.

Buldan tarımına bir destek de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'dan geldi. Buldanlı çiftçilerin tarımsal üretiminde kullanılmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan tarafından, Buldan Ziraat Odasına beş adet makine teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a yaptıkları talep üzerine Buldanlı çiftçilerin kullanımına sundukları makinaların Buldan'a hayırlı olmasını temenni eden Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, "Çiftçimizin en önemli ihtiyacı olan makinalardan zeytin eleme, katı hayvan gübre dağıtma makinası ile kaydırmalı toprak patozu Buldan merkezde, yem ezme makinası Bostanyeri mahallemizde, canlı hayvan kantarı Sarımahmutlu Mahallemizde olmak üzere toplam beş adet makine hizmet verecek. Makinalarımız Buldan tarımına güç katacaktır. Ben şahsım ve Buldanlı çiftçilerimiz adına Buldan tarımına ve çiftçilerimize verdiği önemden dolayı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı Çiftçilere Tarımsal Makineler Teslim Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldanlı Çiftçilere Tarımsal Makineler Teslim Etti - Son Dakika
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