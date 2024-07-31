Denizli Büyükşehir Belediyesi Karpuzları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Karpuzları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Karpuzları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Akalanlı üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı.

31.07.2024 15:32  Güncelleme: 15:33
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, maliyetlerin yüksekliği nedeniyle Akalanlı üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırma kararı aldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kendisine dert yanan karpuz üreticilerinin derdine derman oldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Başkan Çavuşoğlu'nun talimatıyla Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'nde üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşturma kararı aldı. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Veysel Danacıoğlu, ilk etapta 20,5 ton olarak satın alınan karpuzların teslimi için Acıpayam ilçesinin Akalan Mahallesi'ne giderek üreticilerle bir araya geldi. Başkan Çavuşoğlu'nun talimatıyla hemen harekete geçtiklerini belirten Danacıoğlu, "Karpuz üreticilerimizin çok zor durumda kaldığını gördük. Üreticilerin elinde kalan karpuzları satın alarak yoksul ve dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bundan sonra mevsimine göre üreticinin elinde kalan hangi ürün olursa satın alıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Çavuşoğlu'ndan üreticiye can suyu

Akalan Mahalle Muhtarı Ahmet Çakmakçı ise, üretim maliyetlerinin yüksekliği sebebiyle üreticilerin büyük bir sıkıntıya girdiğini ve mağdur olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu'nun bu duruma kayıtsız kalmayarak çiftçilere destek olduğunu ifade eden Muhtar Çakmakçı, Büyükşehir Belediyesinin üreticiye can suyu olduğunu kaydetti. Karpuz üreticisi Mehmet Bayındır da, üretim maliyetlerinin oldukça yüksek olması sebebiyle dar boğaza düştüklerini, ürün fiyatlarının çok düştüğünü ve bundan dolayı da zarar ettiklerini belirtti. Başkan Çavuşoğlu'nun üreticiye destek vaadi bulunduğunu kaydeden Bayındır, çiftçinin yanında durarak bu sözünü yerine getirdiğini ifade etti.

Karpuzlar farklı bölgelerde halka dağıtılacak

Üretici Şahin Acar da, maliyetlerin yüksek olması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını, Acıpayam Belediye Başkanı Levent Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun taban fiyatın oluşması için kendilerine yardımcı olduklarını söyledi. Acar, kendilerine alım desteği sunan Başkan Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti. Öte yandan Akalan Kavun Karpuz Pazarı'ndan satın alınarak tırlarla Denizli merkeze getirilen karpuzlar kentin farklı bölgelerinde halka ücretsiz olarak dağıtılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Karpuzları İhtiyaç Sahiplerine Dağıtacak - Son Dakika

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