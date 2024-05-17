Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Tarifelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Tarifelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Tarifelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DESKİ Genel Kurulu'nda alınan karar ile su tarifelerinde yüzde 40'a varan indirim yapıldığını duyurdu. İçme suyu ve atık su ücretlerinde yapılan indirimle birlikte Denizli halkı rahat bir nefes aldı.

17.05.2024 09:31  Güncelleme: 09:33
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli halkına verdiği su tarifelerinde indirim sözünü yerine getirdi. DESKİ Genel Kurulu'nda alınan karar ile suda yüzde 40'a varan indirim yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'ndan bir müjde daha geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda kent genelinde içme suyu ve atık su ücretlerinde yüzde 40'a varan oranda indirime gidecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, içme suyu ücretlerinde yapacakları indirimin müjdesini Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Mayıs Ayı Genel Kurul Toplantısı'nda verdi. Başkan Çavuşoğlu, yönetim değişikliği sonrası karşılaştıkları mali tablonun ağır olduğunu ancak verdikleri sözü yerine getirmek için içme suyu ve atık su ücretlerinde birinci kademede yüzde 30, ikinci kademede ise yüzde 10 indirime gideceklerini belirtti.

"Verdiğimiz sözlerin arkasındayız"

Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, "Denizli halkının vicdanına sesleniyorum. Öyle bir ağır mali tablo ve bütçeyle karşılaştık ki, karşılaştığımız bu tabloya, ağır borç yüküne rağmen hiçbir sözümüzden vazgeçmeyeceğiz. Bu şehri yeniden kalkındıracağız. Yapılmayan hizmetleri de yapacağımızdan hiç kimsenin bir şüphesi olmasın. Biz verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız" dedi.

1 Haziran itibariyle "konut" abonelerinden birinci kademe 0-12 metreküp için uygulanan su ücreti 21 lira 797 kuruştan 15 lira 258 kuruşa, atık su ücreti 10 lira 895 kuruştan, 7 lira 629 kuruşa indirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Su Tarifelerinde Yüzde 40 İndirim Yaptı - Son Dakika

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