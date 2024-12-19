Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım Üreticilerine Gübre Desteği Dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım Üreticilerine Gübre Desteği Dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım Üreticilerine Gübre Desteği Dağıttı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Honaz ilçesinde 140 üreticiye toplam 17 bin 800 kilogram gübre desteği dağıtarak tarım projelerine devam etti. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, üretim ve mutluluk vurgusu yaptı.

19.12.2024 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin gübre desteği dağıtımları başladı. Honaz ilçesinde üreticilerle buluşan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, üreten insanlar için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kırsal alanda yaşayan vatandaşların desteklenmesi ve tarımda yüksek ürün veriminin elde edilebilmesi amacıyla sürdürdüğü projelerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde 542 çiftçiye 75 bin 100 kilogram gübre desteği verileceği belirtildi. İlk olarak Honaz ilçesinde 140 üreticiye toplam 17 bin 800 kilogramlık gübre desteği dağıtımı için bir tören düzenlendi. Törene Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu, CHP Honaz İlçe Başkanı Ramazan Güngördü, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ile çiftçiler katıldı.

"Başkan Çavuşoğlu önderliğinde çok güzel projeler üretiyoruz"

İlk olarak açılış konuşmasını yapan çiftçi Zeynep Koçakoğlu, artan üretim maliyetleri ve girdileri karşısında kendilerine başta gübre desteği olmak üzere pek çok kalemde destek sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na teşekkürlerini sundu.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de kalkınmanın temelinin tarımdan başladığını ifade ederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun göreve başlamasından bu yana uyguladığı kırsal destekleri nedeniyle teşekkür etti. Başkan Kepenek, "Tersine göçü, kentten köye göçü cesaretlendirmemiz gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bülent Nuri Çavuşoğlu önderliğinde biz ilçe belediye başkanlarıyla birlikte tıkır tıkır işleyen, hızla sonuca ulaşan çok güzel projeler üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu'ndan üretim vurgusu

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise Denizli'yi başta tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında ayağa kaldırmak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehrin insanları mutlu olmalı dedik ve bu yolculuğumuzu başlattık. Üretimin olmadığı, toprağın fideyle buluşmadığı yerde ne mutlu insanlar olur, ne de geleceğimiz güvence altında olur" dedi.

"Bu şehrin üreten insanları mutlu olursa, bu şehir mutlu olur"

Üretimin hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Çavuşoğlu, "Bugün gübreyle başlayan desteğimizi yeni açıkladığımız mazot desteği ile beraber tarım yolculuğumuzu sürdüreceğiz. Bu şehrin üreten insanları mutlu olursa, bu şehir mutlu olur, biz mutlu oluruz. Birilerini zenginleştirenlerden değil, halkını zenginleştirenlerden olmak üzere yolculuğa çıktık. Nasırlı elleriyle fideyi toprakla buluşturmak isteyen, tarımla uğraşan çiftçilerimiz için bu yolculuğa çıktık" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediyesinin kırsal ve sosyal desteklerini de anlatan Başkan Çavuşoğlu, "Bu şehrin insanlarının mutluluğu her şeyin üzerindedir. Sizler bize güvendiğiniz, inandığınız sürece mutlu insanların yaşadığı bu şehri hep beraber büyüteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından Başkan Çavuşoğlu ve beraberindekiler 140 üreticiye toplam 17 bin 800 kilogramlık gübre desteğini dağıttı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yerel Haberler, Çiftçilik, denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım Üreticilerine Gübre Desteği Dağıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Irak’a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar Irak'a kaçan ve geri gönderilen rejim askerlerini böyle teslim aldılar
23:42 Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti’den kopmadım Ahmet Davutoğlu: İlkesel olarak AK Parti'den kopmadım
23:18 ABD, Suriye’de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor ABD, Suriye'de terörist dediği HTŞ ile görüşmeye hazırlanıyor
22:52 Suriye’de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz Suriye'de panikleyen terör örgütünden bir açıklama daha geldi: Hepsini geri göndereceğiz
18:47 Suriye’de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı Suriye'de köşeye sıkışan teröristlere nefes alacak yer kalmadı
09:59 KYK yurdunda 6’ncı kattan atlayarak intihar etti KYK yurdunda 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
09:57 Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı Dolar TL karşısında yeni rekor kırdı
09:51 Manchester United, Altay Bayındır’ın kalemini kırdı Manchester United, Altay Bayındır'ın kalemini kırdı
09:47 Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya’ya doğru yola çıktı Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı
09:43 HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye’de alkole izin verilecek mi HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
09:41 İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller İşte asgari ücret için en güçlü ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 01:08:26. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarım Üreticilerine Gübre Desteği Dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.