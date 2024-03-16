Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Filosunu Genişletti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araçlara 23 yeni otobüs daha ekleyerek ulaşım filosunu 291'e çıkardı. Başkan Osman Zolan, yeni dönemde yeşil enerji olarak adlandırılan elektrikle çalışan otobüsleri filoya dahil etmeyi hedeflediklerini müjdeledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araç filosuna 23 adet yeni otobüs daha ekleyerek ulaşım filosunu 291'e çıkardı. Bu kapsamda, otobüslerin teslim töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinde yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve Ulaşım AŞ çalışanları katıldı. Otobüsleri bir süre beraberindekiler ile inceleyerek firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Osman Zolan, şoförlerle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Yolcu kapasitemiz her geçen gün artarak devam ediyor"
Başkan Osman Zolan kurdele kesiminin ardından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ'nin kentin ulaşımını sağlamak için gece gündüz gayret ettiğini belirterek, "Bu dönemde yoğunlaşan talep ile yolcu kapasitemiz her geçen gün artarak devam ediyor. Artan talebi karşılamak anlamında bazı hatlarımızla ilgili vatandaşlarımızdan yeni ve geniş araçların gelmesi konusunda talepler geldi. Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak otobüs sayımızı artırmak için harekete geçtik. Yaklaşık 2,5 ay önce başlayan çalışmamızın sonucunda yeni araçlarımız geldi. Toplam 23 yeni aracı Ulaşım AŞ filosuna ilave ediyoruz. Bunlarla filodaki araç sayımız 291'e ulaştı. Burada 10 adet körüklü otobüs, 7 adet 12 metrelik büyük otobüs ve Hava Ulaşım için aldığımız 6 adet aracımız var. Yeni araçlarımızla insanlarımıza konforlu hizmet vermeye gayret edeceğiz" dedi.
"Alternatifler sunmaya gayret göstereceğiz"
Yoğun yolcu olan güzergahlara daha büyük otobüsler vereceklerini ve vatandaşların daha konforlu, hızlı ve sıkıntı çekmeden istediği yere ulaşabilmesi için gayret edeceklerini belirten Başkan Zolan, "Otobüslerimizi bugün hizmete alıyoruz. Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Allah'ım kaza bela vermeden insanlarımızı taşımaya devam edelim" diye konuştu. Ulaşım işinin çok zor olduğuna dikkati çeken Başkan Zolan, şunları kaydetti: "Herkesin her yere gitme konusunda talepleri var, biz bunu en üst seviyede karşılamak için gayret sarf ediyoruz. Denizli'mize birçok güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz. İnşallah yeni dönemde, Denizli'mize yapacağımız projelerle ulaşım noktasında alternatifler sunmaya gayret göstereceğiz. En başta çevreye duyarlı, temiz enerji olarak adlandırılan elektrikle çalışan otobüslere geçmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında farklı sistemler de var. İnşallah en güzelini Denizli'ye kazandıracağız." Konuşmanın ardından Denizli Büyükşehir Belediyesinin ulaşım filosuna dahil edilen otobüsler kısa bir şehir turu yaptı. - DENİZLİ
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