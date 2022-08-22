Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başladı - Son Dakika
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Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başladı

22.08.2022 15:25
Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl yaptığı öğrenim yardımının müracaatları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik her yıl yaptığı öğrenim yardımının müracaatları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik sürdürdüğü öğrenim yardımı 2022-2023 eğitim-öğretim yılı döneminde de devam ediyor. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi lise ve dengi okullar düzeyinde eğitim gören öğrencilere yönelik yaptığı öğrenim yardımının müracaatları başladı. Öğrenim yardımı müracaatları belediyenin resmi internet sayfası üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. 30 Eylül 2022'e kadar devam edecek başvuru çerçevesinde öğrenciler, kendilerinden istenilen resmi evrakları eksiksiz olarak tamamlayarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda bulunan kayıt ofisine teslim edecek. Öğrenim yardımı almaya hak kazanan 5 bin öğrenciye 10 ay boyunca ayda 250 TL öğrenim yardımı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lira destek verilecek.

Denizli merkez ve tüm ilçelerden başvurulabilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlayacağı öğrenim yardımına Denizli merkez ile birlikte tüm ilçelerden başvuru yapılabilecek. Başvuruda alınacak şartlar şu şekilde açıklandı: "Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması (Açık Lise, Özel Okul, Kolej ve Temel Liselerde öğrenim gören öğrenciler başvuruda bulunamaz) ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak." - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Büyükşehirde öğrenim yardımı müracaatları başladı - Son Dakika

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