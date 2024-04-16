Denizli Çardak Havalimanı\'ndan 2024 Mart ayında 40 bin 489 yolcuya hizmet verildi

Denizli Çardak Havalimanı'ndan 2024 yılı Mart ayına 40 bin 489 yolcuya hizmet verildiği açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı'nın 2024 yılı Mart ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Denizli Çardak Havalimanı'nda mart ayında, iç hat yolcu trafiği 32 bin 445, dış hat yolcu trafiği 8 bin 44 oldu. Böylece Mart ayında toplam 40 bin 489 yolcuya hizmet verildi.
Mart ayında Denizli Çardak Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 422, dış hatlarda 58 olmak üzere toplamda 480'e ulaştı. Kargo, posta ve bagajlardan oluşan yük trafiği ise Mart ayında toplamda 399 ton oldu.
3 aylık Ocak - Mart dönemde ise Denizli Çardak Havalimanında yolcu trafiği 115 bin 919, uçak trafiği bin 369, yük trafiği ise bin 122 ton olarak gerçekleşti. - DENİZLİ
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