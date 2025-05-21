Denizli\'de Araç Sayısı 553 Bin 802 Oldu

Denizli'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı verilerine göre il genelinde toplam araç sayısı 553 bin 802 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 43,5'ini motosiklet, yüzde 41,9'unu otomobil, yüzde 9,0'ını kamyonet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 18,0, traktörde yüzde 6,7, minibüste yüzde 0,7 artarken otobüste yüzde 23,7, otomobilde yüzde 15,3, kamyonda yüzde 9,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 9,3 ve kamyonette yüzde 8,7 azaldı. İllere göre dağılımda ise Denizli'de yaşayan kişi sayısı 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, kent genelinde bulunan toplam araç sayısı da 553 bin 802 olarak açıklandı.

Denizli'de şu anda toplam araç sayısı 553 bin 802 olurken, bu araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 249 bin 837, minibüs 7 bin 763, otobüs 4 bin 75, kamyonet 79 bin 658, kamyon 13 bin 720, motosiklet 132 bin 600, özel amaçlı bin 568 ve traktör sayısı da 64 bin 581 adet olarak belirlendi.

Bu rakamlara göre, Denizli'de araç başına düşen kişi sayısı 1,92 kişi, otomobil başına ise 4,27 kişi olarak belirlendi. - DENİZLİ