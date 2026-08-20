Denizli\'de Araç Sayısı 604 Bin 11\'e Ulaştı

Denizli'de 2026 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, il genelindeki toplam araç sayısı 604 bin 11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 3,7 artarken; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı. İllere göre dağılıma bakıldığında, Denizli'nin nüfusu 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, il genelindeki toplam araç sayısı 604 bin 11 olarak açıklandı.

Denizli'deki 604 bin 11 aracın türlerine göre dağılımı ise otomobil 269 bin 526, minibüs 7 bin 918, otobüs 4 bin 91, kamyonet 81 bin 944, kamyon 14 bin 113, motosiklet 158 bin 312, özel amaçlı taşıt bin 782 ve traktör 66 bin 325 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre Denizli'de araç başına 1,76 kişi, otomobil başına ise 3,96 kişi düşüyor.