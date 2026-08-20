Denizli'de Araç Sayısı 604 Bin 11'e Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Araç Sayısı 604 Bin 11'e Ulaştı

Denizli\'de Araç Sayısı 604 Bin 11\'e Ulaştı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Temmuz verilerine göre Denizli'de toplam motorlu kara taşıtı sayısı 604 bin 11 olarak açıklandı.

Denizli'de 2026 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre, il genelindeki toplam araç sayısı 604 bin 11 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 39,5, kamyonda yüzde 34,5, kamyonette yüzde 18,7, otomobilde yüzde 6,9 ve motosiklette yüzde 3,7 artarken; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 44,3, minibüste yüzde 4,8 ve traktörde yüzde 0,8 azaldı. İllere göre dağılıma bakıldığında, Denizli'nin nüfusu 1 milyon 67 bin 371 kişi olurken, il genelindeki toplam araç sayısı 604 bin 11 olarak açıklandı.

Denizli'deki 604 bin 11 aracın türlerine göre dağılımı ise otomobil 269 bin 526, minibüs 7 bin 918, otobüs 4 bin 91, kamyonet 81 bin 944, kamyon 14 bin 113, motosiklet 158 bin 312, özel amaçlı taşıt bin 782 ve traktör 66 bin 325 olarak gerçekleşti.

Bu verilere göre Denizli'de araç başına 1,76 kişi, otomobil başına ise 3,96 kişi düşüyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Denizli, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Araç Sayısı 604 Bin 11'e Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor Tatilden dönen ailenin 5 milyonu buhar oldu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
Hatay’da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı Hatay'da suç örgütlerine büyük operasyon: 16 gözaltı
Suriye’nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü Suriye'nin güneyinde mühimmat patladı: 1 ölü
Sandıklı’da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti Sandıklı'da 4. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Bir ilimiz alarm durumunda Ölü sayısı maalesef 13’e yükseldi Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
10:30
Altın fiyatları uçuşta Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
Altın fiyatları uçuşta! Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
10:29
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz İşte muhtemel 11’ler ve tüm detaylar
Bu akşam Avrupa sahnesindeyiz! İşte muhtemel 11'ler ve tüm detaylar
10:18
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Buldan: Silahsızlanma ve siyasallaşma kurulunda Öcalan yer alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 11:15:53. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Araç Sayısı 604 Bin 11'e Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.