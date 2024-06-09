Denizli'de Beş Boynuzlu ve Dört Boynuzlu Koçlar Satılığa Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Beş Boynuzlu ve Dört Boynuzlu Koçlar Satılığa Çıktı

Denizli'nin Çal ilçesinde hayvan besiciliği ile uğraşan bir yetiştirici, ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satışa çıkardı. Koçlar sağlıklı ve diğer hayvanlarla aynı şekilde besleniyor. Besici, veteriner hekimlerin koçlarda sağlık sorunu olmadığını belirtti. Ayrıca, besici Çal ilçesinde düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarında derece elde ettiğini söyledi.

09.06.2024 10:54
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Denizli'de bir hayvan yetiştiricisi, ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koçu Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkardı.

Denizli'nin Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesi'nde hayvan besiciliği ile uğraşan Arif Lahnacı'nın ahırında bulunan beş boynuzlu ve dört boynuzlu iki koç görenlerin dikkatini çekiyor. Besici Lahnacı, koçları doğduğu günden bu yana beslediğini söyleyerek sağlıklı olduğunu ve diğer hayvanlarla aynı şekilde beslendiğini ifade etti. Koçların Kurban Bayramı öncesinde satılığa çıkaran besici Lahnacı, durumu ilk fark ettiğinde veteriner hekimlere durumu anlattığını ve ender rastlanan olayın koçlarda sağlık sorununa yol açmadığı yanıtını aldığını söyledi. Çal ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen sudan koyun geçirme yarışmalarına da katıldığını ifade eden Lahnacı, bu yarışmalarda derece elde ettiğini dile getirdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Beş Boynuzlu ve Dört Boynuzlu Koçlar Satılığa Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Beş Boynuzlu ve Dört Boynuzlu Koçlar Satılığa Çıktı - Son Dakika
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