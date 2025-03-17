Denizli'de Demiryolu Taşımacılığı Raporu Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Demiryolu Taşımacılığı Raporu Tamamlandı

Denizli\'de Demiryolu Taşımacılığı Raporu Tamamlandı

Denizli'nin ihracat gücünü artırmak için demiryolu taşımacılığı sorunları ve çözümleri raporlandı.

17.03.2025 13:40
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Denizli'nin ihracata dayalı sanayi yapısını desteklemek ve dış pazarlardaki rekabetçiliğini artırmak amacıyla hazırlanan "Denizli'nin Demiryolu Yük Taşımacılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri" raporu tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) raporu paydaş görüşleri doğrultusunda hazırladı. Rapor, kentin lojistik altyapısının mevcut durumunu ortaya koyarak demiryolu taşımacılığının geliştirilmesine yönelik öneriler sunuyor.

İhracata dayalı sanayi kentlerinden biri olarak öne çıkan Denizli ile limanlar ve diğer şehirler arasındaki yıllık ortalama yük miktarının 1,5 milyon tonu aştığı belirtilen raporda, bu yükün görece düşük bir kısmının demiryolu ile taşındığı vurgulanıyor. Sarayköy Yükleme Sahası ve Kaklık Lojistik Merkezi'nden alınan verilere göre, 2022-2023 yılları itibarıyla demiryolu ile taşınan yük miktarının yıllık ortalamasının 290 bin ton seviyesinde kaldığı ifade ediliyor.

Raporda, demiryolu taşımacılığının potansiyelinin altında kalma nedenleri detaylı şekilde incelenirken, Denizli'nin bölgesel bir lojistik üs olmasının önündeki en büyük engeller analiz ediliyor. TCDD'nin Çamlık Tepe Rampası ve İZBAN Hattı yatırımlarının stratejik önemi, Kaklık Lojistik Merkezi'nin etkinliğinin artırılması ve organize sanayi bölgelerinin yükleme merkezi ihtiyaçları gibi kritik hususlar çözüm önerileri arasında öne çıkıyor.

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, lojistik altyapının geliştirilmesinin Denizli'nin dış ticarette rekabetçiliğini artıracağını vurgulayarak, sanayi ve lojistik sektörü temsilcileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Raporda ortaya konan önerilerin hayata geçirilmesi halinde, Denizli'nin lojistik kapasitesinin daha verimli kullanılacağı ve sanayi üretiminin küresel pazarlara daha hızlı ulaştırılacağı öngörülüyor. Rapora Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın web sitesinden ulaşılabiliyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, denizli, Ulaşım, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Demiryolu Taşımacılığı Raporu Tamamlandı - Son Dakika

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