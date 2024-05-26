Denizli\'de Kiraz Üreticileri Fiyat Düşüşüne İsyan Etti

Ekonomi

Denizli'nin Honaz ilçesinde kiraz üreticiler, kısa bir süre önceye kadar toptan 150 TL'den ihracatçı firmalara verdiği kiraz fiyatının 80 TL'ye düşürülmesine isyan etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek üreticiye destek vererek kooperatifleşme ile yollarına devam etmeleri gerektiğini belirtti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenk, kiraz üreticileri ile bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. "Kiraz sezonun en acı bölümünü yaşadığımız günlerden birindeyiz" diyen Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Dün 150 olan Kiraz ihracat fiyatı bugün 80 TL'ye kadar geriledi. Çiftçilerimiz bu süreçte bir açıklama bekliyor. Çiftçilerimizin bir yıllık emeklerinin ne kadar kolay bir şekilde heba edildiği gerçeğiyle yüzleşmek zorunda bırakılıyoruz" dedi.

"Hızlı bir dönüşüme girmemiz gerekiyor"

Alıcı firmaların katılım sağlamadığına değinen Başkan Kepenek, "Firmalarımız bir kişi dışında toplantıya katılıp sağlamadılar. Bu havuzun içinde üretici de var, komisyoncu da var, ihracatçı da var. Emeği geçen Çiftçi, zarara uğrayan yine çiftçi. Buna bir dur demenin zamanı geldi. Firmalar bize açıklama yapacaklarını söyleseler de bugün buraya gelmediler. Buradan çıkış yolunu bulabilmek için hızlı bir dönüşüme girmemiz gerekiyor" dedi.

"Maliyetimizi düşürseler uyguna satmak isteriz"

Kepenek, "Ne yapacağımıza karar vereceğiz. Yakında tüm üreticilerimiz ile bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ben de bir kiraz üreticisiyim. Elbette onlara ihtiyacımız var. Elbette bizim ürünümüzü onlar paylaşıyor. Yarın dükkanı kapatıp gittik deseler bize sahip çıkacak bir tane yetkili, bir tane hükümet yetkilisi yok. Bize sahip çıkacak bir hükümet yok. Tarım politikası yok. Yunanistan'da kiraz daha ucuza gidiyormuş. Böyle bir şey varsa bize yol gösterip önlem aldırsaydınız. Bugün 800 liraya bir traktörün deposunun yarısı bile dolmuyor. Bizim maliyetimizi düşürseniz biz de daha uyguna satmak isteriz" şeklinde konuştu.

"Sahipsiziz arkadaşlar sahipsiz"

Kooperatifleşme yolu ile devam edilmesi gerektiğini vurgulayan Kepenek, "Bizler Honaz olarak, kooperatif kurarak ve kooperatif üzerine ihracat yaparak taban fiyat belirleyerek bu yolda devam edeceğiz. Ayrıca kiraz üreticimizi hükümetimizin korunması altına almamız gerekiyor. İhracatımızı da onların gözetiminde yapmamız gerekiyor. Bir günde 150 liralık fiyat hayali ile kasalarını götüren üreticimiz nasıl 80 TL'lik fiyatla karşı karşıya bırakılabiliyor? 1 yıllık emek bir anda uçup gidiyor. Kiraz üretiminin hasadı 10 gün sonra tamamlanacak 15 gün sonra ise bir sonraki yılın hazırlıkları başlayacak. Sahipsiziz arkadaşlar sahipsiziz!" şeklinde konuştu.

Kiraz üreticileri alıcı firmaya tepki gösterdi

Honazlı kiraz üreticileri, Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in toplantının yapıldığı bölgeden ayrılmasının ardından alıcı firma yetkilileriyle görüşmek için alım merkezine gitti. Üreticiye verdiği destek için Başkan Kepenek'e teşekkür eden üreticiler, yaşanan fiyat mağduriyetinden duydukları rahatsızlığı firma yetkililerine iletti. - DENİZLİ