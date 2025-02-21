Denizli'de Kırsal Kalkınma Destekleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Kırsal Kalkınma Destekleri Başladı

Denizli'de kırsal kalkınma yatırımları için 20 milyon TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

21.02.2025 16:03
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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan, 16'ncı Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programları Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile birlikte yatırımcıların, projeleri için destek alabileceklerini duyurdu.

Tarım ve orman bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla 16'ncı Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi projesi tebliği yayımlandı. Proje kapsamında, Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde toplam proje tutarı 20 milyon TL'ye kadar, altyapı yatırımlarında ise 8 miyon TL'ye kadar olan yatırımlar desteklenecek.

Denizli Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsal toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanmasını amaçlayan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Ekonomik Yatırımlar ve Altyapı Programları 16'ıncı etap destekleme tebliği yayımlandı, Başvurular uygulama rehberi yayımlandıktan sonra başlayacak, Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde toplam proje tutarı 20 milyon TL, altyapı yatırımlarında ise 8 miyon TL'ye kadar olan yatırımlar desteklenecek. Destekleme programları içerisinde proje tutarının yüzde 50'sinin Bakanlığımız tarafından hibe olarak finanse edilecek. Başvurularda planlı üretim bölgesi ilan edilen illerde besi, süt ve kanatlı eti üretimine yönelik tüm nitelikler desteklenecek. Tarımsal üretim planlamasına uygun projelere, sözleşmeli üretim yapan yatırımcılara, birinci derece tarımsal amaçlı örgütlere ve yatırım yeri Organize Tarım Bölgelerinde bulunan projelere öncelik tanınacak. Ayrıca aile işletmeciliği yatırımlarının yeni başvuru döneminde destek kapsamına alındı" ifadelerini kullandı.

Başvurular https://tarimorman.gov.tr adresinden elektronik ortamda online olarak yapılabilecek. Proje hazırlanması ile ilgili teknik bilgiye Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şubelerinden edinebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kırsal Kalkınma Destekleri Başladı - Son Dakika

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