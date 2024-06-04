Denizli\'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

Ekonomi

Denizli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, ürünlerin fiyat etiketlerinin raflara konulup konulmadığını, indirimlerin raf etiketlerine yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol etti.

Denetimde raflarda yer alan etiket fiyatlarının kasa fiyatlarıyla karşılaştırılması, fahiş fiyat artışı incelemesi, gramaj-ambalaj kontrolü de yapıldı.

Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, gazetecilere yıl boyunca kentteki binin üzerindeki işletmede denetimlerin sürdüğünü söyledi.

Tüketicinin hakkının korunmasını ve piyasadaki rekabetin uygun şekilde yapılmasını amaçladıklarını anlatan Özdemir, "Tüketicilerimizin sağlık, güven ve ekonomik çıkarlarının korunmasını sağlayacak tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerden birisi de denetimler gerçekleştirmek. Fiyat etiketi, haksız-fahiş fiyat, gramaj-ambalaj gibi çeşitli alanlarda denetim gerçekleştiriyoruz. Denetimlerimize hız kesmeden, aralıksız, yaygın ve yoğun bir şekilde devam ediyoruz." dedi.