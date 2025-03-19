Denizli'de Mera Islah Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Mera Islah Çalışmaları Başladı

Denizli\'de Mera Islah Çalışmaları Başladı

Tarım Bakanlığı, Denizli'de mera gübreleme çalışmalarıyla hayvancılığı geliştirmeyi hedefliyor.

19.03.2025 09:52
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çayır Mera Islah ve Amenajman' projeleri kapsamında, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, il genelindeki mera alanlarında gübreleme çalışmalarına başladı.

Bu çalışmalar hem hayvancılığın gelişimi hem de doğal kaynakların korunması açısından büyük önem taşıyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada; "Mera ıslah çalışmalarının hayvancılık sektörü için hayati bir rol oynadığını belirterek, Denizli'de toplam 22 bin 748 hektar mera alanı bulunmaktadır. Bu mera alanlarında 265 bin 949 büyükbaş ve 663 bin 730 küçükbaş hayvan yetiştirilmektedir. Meralar, özellikle küçükbaş hayvancılık için büyük öneme sahiptir. Çünkü hayvanların doğal beslenme kaynağını oluşturmaktadır. Kaliteli meralar, yem maliyetlerini düşürürken, hayvanların sağlıklı gelişimine de katkı sağlıyor. Ayrıca, doğal otlatma sayesinde hayvanların bağışıklık sistemi güçleniyor ve et-süt verimliliği artıyor" dedi.

Üretimin baş aktörü olan, çiftçilerimizin maliyetlerinin düşürülmesi noktasında hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştıklarını söyleyen Çınar, "Çayır Mera Islah ve Amenajman projeleri ile çiftçilerimizin kaliteli kaba yem ihtiyacının ekonomik bir şekilde karşılanmasını hedefliyoruz. Proje kapsamında, mera alanlarındaki bitki örtüsü ve toprak yapısının korunması, doğal kaynakların geliştirilmesi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir mera yönetimi sayesinde ot veriminin artırılması, hayvansal ürünlerin daha bol, ekonomik ve sağlıklı bir şekilde üretilmesine katkı sağlayacaktır.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hayvancılığın güçlendirilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Mera ıslah çalışmaları hem çiftçilerin ekonomik kazançlarını artırmayı hem de doğal kaynakların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Denizli'de başlatılan bu projeler, tarım ve hayvancılık sektörünün daha verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine önemli bir katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli'de Mera Islah Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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