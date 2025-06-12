Denizli\'de Meyve Fiyatları Yükseldi

Denizli'de geçtiğimiz günlerde bahar aylarında soğuklardan etkilenen meyve ağaçlarındaki verimin düşmesi ile fiyatlar yüksek seyrediyor. Pazara giden vatandaşlar, karşılaştıkları fiyatlar karşısında şikayet etti.

Bahar aylarında havanın soğuk gitmesi sonucunda meyve ağaçlarının etkilendiği görülmüştü. Çiçeklerin döküldüğü, ağaçların kuruduğu soğuk ortamın üzerinde bazı bölgelerde de dolu yağışı neticesinde verim oldukça düşmüştü. Azalan üretim neticesinde üreticilerde zor durumda olduklarını belirtirken, vatandaşlarda evlerine istedikleri miktarda meyve götürememekten şikayet etti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde özellikle yüksek bölgelerde yetişen kiraz üretiminde büyük oranda düşüş yaşandı. Buldan'da kurulan pazarda, kirazın pazarda kilosu 250 TL olduğu görülürken, erik 250 TL, çilek 80 TL, kayısı 100 TL, şeftali 100 TL den satıldı. - DENİZLİ