Nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor

29.06.2022 12:05

Denizli'de, uzun raf ömrü, tadı ve boyutuyla tüketici tarafından tercih edilen kayısıda bu sezon 4 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Denizli'de, uzun raf ömrü, tadı ve boyutuyla tüketici tarafından tercih edilen kayısıda bu sezon 4 bin ton ürün elde edilmesi bekleniyor.

Kentte son yıllarda narda çiçek dönemi ani iklim değişikliği nedeniyle verim kaybı yaşayan üreticiler, 2015'ten itibaren alternatif aramaya başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat odalarının 2015'ten itibaren yürüttüğü çalışmalarla kayısı ön plana çıktı. Kayısıdan kısa zamanda olumlu dönüş alınınca bu ürün çiftçiler arasında yaygınlaştı. Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ağırlıklı olmak üzere kentteki kayısı üretim alanı 1500 dekara kadar çıktı.

Yılda ortalama 4 bin ton kayısının üretildiği kentte hasat telaşı sürüyor. Kilogramı bahçede 10 liradan alıcı bulan kayısı, iç ve dış pazarda yerini alıyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından dalından tek tek koparılan kayısı özel kutulara yerleştiriliyor. Kayısılar daha sonra kalite ve ağırlığına göre ayrılıp soğuk hava depolarında bekletiliyor.

Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, AA muhabirine, kentte üretilen kayısının tadı, özelliği ve uzun raf ömrüyle tüketici tarafından sık tercih edilmeye başladığını söyledi.

Kayısı çeşitliğinin gün geçtikçe arttığını, bunun da bölgenin mikro klima özelliğinden kaynaklandığını belirten Gemici, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 7 yıl önce kayısı üretimine başlandı. Narda özellikle çiçek dönemi oluşan soğuk hava çiftçileri zora soktu. Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda nar yerine kayısı dikmeye başladık. Verim de iyi olunca kayısı üretim alanı arttı. Halen bölgede 4 çeşit kayısı var. Yetiştirilen ürünlerin yüzde 75-80'ini ihracata gidiyor. 25 ülkeye ihracatımız var. Geçen yıl 3 bin 500 rekolte oluşmuştu bu sene 4 bin ton beklentimiz var."

Üreticilerden Feridun Özkan ise 2015'te nar bahçesi soğuktan etkilenince kayısıya yöneldiklerini anlattı.

Mayısta başlayan hasadın temmuzun ilk haftasına kadar devam ettiğini ifade eden Özkan, "Geçen yıl 44 gün sürdü hasat. Dalından taze koparılan kayısılar ön soğutmayla yurt dışına gönderiliyor. Birçok ülkeden ciddi talep geliyor. Bu yıl Rusya en başta gönderdiğimiz ülkelerden. Ayrıca Ukrayna'ya kayısı gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, Türk çiftçisinin bilinçli, kaliteli ürün ürettiğini dile getirdi.

???????Kayısı ihracatı yapan Öner Şekerciler de bu sezon 2 bin ton ürünü yurt dışına pazarlayacaklarını vurguladı.

Ürünün soğuk hava deposunda raf ömrünün uzatıldığına dikkati çeken Şekerciler, "Denizli kayısısının tercih edilmesinin sebebi yetiştiği iklim koşulu ve çeşitliğinden dolayı uzun raf ömrü olmasıdır. Dikkatlice toplanırsa 45 gün kadar raf ömrü olabilir." diye konuştu.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Nara alternatif dikilen kayısıdan sezonda 4 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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