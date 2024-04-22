Denizli\'de pamuk yetiştiriciliği yapılan arazilerde pembe inci çeşidi yem bezelyesinin hasadı yapıldı

Denizli'de pamuk yetiştiriciliği yapılan arazilerde kışlık ara dönemde pembe inci çeşidi yem bezelyesinin hasadı yapıldı. Yapılan uygulama sonucunda dekarda 6,8 ton yaş ot elde edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Yerli ve Milli Tohumlarımızın Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın" sloganıyla yola çıkılarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yerli ve milli Pembe İnci Çeşidi Yem Bezelyesi demonstrasyon çalışması Pamukkale İlçesi Yukarışamlı Mahallesinde gerçekleştirildi. Yapılan demonstrasyonla; pamuk yetiştiriciliği yapılan alanda münavebe uygulaması yapılarak kışlık ara dönemde pamuk ekimi öncesi pembe inci çeşidi yem bezelyesinin hasadı gerçekleştirildi. Kaliteli kaba yem kaynağı olarak dekardan 6,8 ton yaş ot elde edildi.
Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafında konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülen çalışmada; çiftçilere yeni çeşidin tanıtılması, hayvancılığın olmazsa olmazı olan kaba yemin temini, pamuk ekimi öncesi kışlık ara dönemde atıl durumdaki alanların değerlendirilmesi, kalite ve verimliliğin arttırılması, besleyici özelliği ve verimi yüksek kaba yem üretiminin uygulamalı olarak çiftçilere gösterilmesi hedeflenmiş ve hasadı gerçekleşen çeşidin demonstrasyon sonucu amacına ulaşmıştır" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ
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