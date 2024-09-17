Denizli\'de Tekstil Eğitimi İle Kalite Artışı

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO), Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi kapsamında Denizli Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) Denizli Teknik Tekstil Merkezinde (DTTM) Türkiye'nin dört bir yanından gelen tekstil öğretmenlerine ücretsiz eğitim veriyor.

Avrupa Birliği (AB) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın desteğiyle DTO tarafından yürütülen Tekstil Teknolojisi Sektörel Mükemmeliyet Merkezi Kurulması Yoluyla Mesleki Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi devam ediyor. Proje kapsamında, 2'si Denizli'den diğerleri 13 farklı ilden gelen 27 tekstil teknolojisi öğretmeni, Denizli OSB'deki DTTM'de eğitim görüyor.

Tekstil Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Gedik, kursiyerlere, plazma işlemi ile su geçirmezlik ve su geçirgenliği sağlayan kumaş üretimlerini uygulamalı anlattı. Eğitimin içeriği hakkında bilgi veren Gedik, proje kapsamında merkezdeki yeni teknolojileri, meslek lisesi öğretmenlerine tanıttıklarını söyledi. Gedik, "Merkezde anlattıklarımız, tekstilde geleceğin teknolojisidir. Proje kapsamında merkezimizde eğitim verdiğimiz öğretmenlerimizin hepsi alanlarında uzman. Standart tekstil üretiminin dışında kullanacak yeni teknolojileri görme imkanı buluyorlar. Öğretmenlerimizin ilgisi son derece yüksek, özellikle de burada gördüklerini öğrencilerine de aktarma konusunda oldukça hevesli buldum. Bu, bizi sevindirdi" dedi.

Doç. Dr. Gedik, proje dışında ilgi duyan, talep eden firmalara da hizmet verdiklerini de belirtti. Gedik, "Denizli Ticaret Odamızın bünyesinde, firmalarımıza yönelik projeler geliştirip danışmanlıkta da yardımcı oluyoruz. Bu konuda bugüne kadar birçok firmamız merkezimizden faydalanmış durumda. Yeni ürünler geliştiriyorlar ve patentini alıyorlar. Firmalarla, projeler de üretip geliştirmeye çalışıyoruz. Burası her ne kadar tekstil odaklı olsa da sadece tekstile yönelik bir merkez değil. Özellikle malzeme geliştirme, yeni malzemeler üretme konusunda polimerlerle çalışanları da buraya çekebilecek birçok teknolojiye sahibiz. Hem Denizli hem de Türkiye çapındaki tüm firmalarımızı merkezimize bekliyoruz. En azından bizden ayrıntılı bir bilgi alsınlar. Burada yapabilecekleri projelerle alakalı biz de onlara destek olmaya hazırız" diye konuştu.

Katılımcı öğretmenler memnun

Eğitimler için Ankara'dan Denizli'ye gelen öğretmen İzzet Özgenç, "Denizli Ticaret Odası, teknik tekstiller anlamında Türkiye'de yeni açılım yapacak işletmelere öncülük etme adına güzel bir iş yapmış. Merkezdeki katma değeri yüksek ürünler, işletmeciler için yeni bir açılımdır. Biz de paydaş öğretmenler olarak burada eğitimdeyiz. Bizler de öğrencilerimize anlatıp kendilerine yeni bir alan açmaları için bu eğitime alındık. Bence çok verimli bir eğitim oluyor. Mesleğimde otuzuncu yılımı dolduruyorum. Bugüne kadar mesleğimle ilgili çok fazla bir eğitim alma şansım olmamıştı, bu sayede tekstilde yeni teknolojileri burada gördük. Bu eğitimler hem mesleki gelişim hem de öğrencilerimize aktarım anlamında çok iyi oldu. Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği'nin katkıları da takdire şayan. Onlar da çok güzel çalışıyorlar. Başta DTO olmak üzere burada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Öğrendiklerini öğrencilerine de aktaracaklar

Adana'dan gelen Tekstil Teknolojisi Öğretmeni Ali Aldatmaz da eğitimin beklentilerini fazlasıyla karşıladığını ifade etti. Aldatmaz, "Çok verimli ve güzel bir eğitim oldu. Faydasını göreceğiz ve biz bunları öğrencilerimize de aktaracağız. Emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok faydalı bilgiler aldık"

Adana'dan katılan öğretmen Dilek Ekinci ise her alanda olduğu gibi tekstilde de birçok gelişmenin yaşandığına dikkat çekti. Ekinci, "Tekstil sektörü artık inşaat, endüstri, otomotiv ve savunma alanında da gelişiyor. Bu anlamda, bizlerin de teknolojik gelişmeleri takip etmesi gerekiyor. Denizli Ticaret Odası'nın projesi sayesinde biz de bu gelişmelere dair çok faydalı bilgiler edindik. Kendimizi geliştirdik, ufkumuz açıldı. Öğrencilerimizle yapabileceğimiz projelerimizi buradayken bile düşünmeye başladık. Çok bilgilendik, çok faydalı oldu. Bu bilgileri inşallah öğrencilerimizle de paylaşacağız. Bu anlamda eğitimleri faydalı buldum, devamını dilerim. Çok teşekkür ederim" dedi.

Gaziantep'ten eğitimlere katılmak için Denizli'ye gelen Arzu Çevik de tekstilin gün geçtikçe kendini geliştirebilen ve günlük hayata uyarlanabilen bir meslek dalı haline geldiğini dile getirdi. Çevik, "Yirmi beş yıllık tekstil bölümü öğretmeniyim. Sürekli kendimizi geliştirme ihtiyacı duyuyoruz. O nedenle de Denizli Ticaret Odası'nın eğitimine katıldık. Bilgilerimize yenilerini kattık. Bu türde güzel projelerin devamını diliyoruz. Denizli Ticaret Odası'na çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Merkezimizin tüm Türkiye'ye hitap etmesi bizleri gururlandırıyor"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan ise merkezlerindeki eğitimlerle ilgili değerlendirmesinde "Bugüne kadar merkezimizde birçok eğitime imza attık. Tekstil teknolojisinin en üst noktası olarak gördüğümüz merkezimizde, Türkiye'nin çeşitli illerindeki tekstil öğretmenlerimizi de eğitiyoruz. Merkezimizin Türkiye'ye hitap etmesi bizleri gururlandırıyor. Amacımız, mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasıdır. Eğitimcilerimiz ile kursiyerlerimize, ilgi ve katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ