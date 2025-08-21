Denizli'de Tekstil Sektörüne ZDHC Eğitimi - Son Dakika
Ekonomi

Denizli'de Tekstil Sektörüne ZDHC Eğitimi

Denizli'de Tekstil Sektörüne ZDHC Eğitimi
21.08.2025 10:28
DSO ve GEKA, tekstil üreticilerine ZDHC eğitimi ile sürdürülebilirlik ve kimyasal yönetimi destekleyecek.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) iş birliğinde hayata geçirilecek olan ZDHC Eğitimi projesi, tekstil üreticilerinin kimyasal yönetimini ve atık su süreçlerini uluslararası standartlara taşıyarak sektörün yeşil dönüşümüne katkı sunacak. Proje kapsamında bölgede faaliyet gösteren firmaların kimyasal yönetim uzmanları ve teknik personellerine toplam 4 gün sürecek kapsamlı bir eğitim verilecek.

Denizli Sanayi Odası (DSO) ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), tekstil sektörünün sürdürülebilirlik kapasitesini artırmak amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. "Tekstil Tedarik Zincirinde Kimyasal Yönetim Sistemleri Eğitimi: ZDHC CMS TIG" adlı projenin protokol imza töreni, DSO Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, DSO Genel Sekreteri Dr. Sezgi Akbaş, Genel Sekreter Yardımcısı Cansun Özdülger ve Sürdürülebilirlik Uzmanı Sultan Nur Duran katıldı.

"Denizli'yi küresel tedarik zincirlerinde bir adım öne taşımayı hedefliyoruz"

Projenin Denizli sanayisi için taşıdığı stratejik öneme vurgu yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Sürdürülebilirlik tüm sektörlerimiz için önceliklendirdiğimiz konuların başında geliyor. ZDHC gibi uluslararası standartlara uyum sağlamak özellikle tekstil sektörümüz için küresel markaların tedarik zincirlerinde yer alabilmek ve marka beklentilerini karşılamak adına önemli. Şehrimizi, temiz üretim alanında bir adım daha ileriye taşıyacağına inandığımız bu projeyle, firmalarımızın kimyasal yönetim sistemlerini geliştirerek atık sulardaki kirlilik kaynaklarının minimize edilmesini, bütüncül bir yaklaşım ile atık suyun yer altı su kaynaklarına ve biyoçeşitliliğe olan total etkisinin azaltılmasını hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve temiz üretim süreçlerine katkıda bulunacak her türlü proje ve çalışmanın öncüsü olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Proje, Denizli sanayisinin temiz üretim sürecine katkı sunacak"

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise, projenin bölgesel kalkınma hedefleriyle uyumuna dikkat çekerek, "Ajans olarak bölgemizin rekabet gücünü ve sürdürülebilirlik potansiyelini artıracak projelere destek vermeyi önceliklendiriyoruz. Tekstil sektörünün kalbi olan Denizli'de bu projenin hayata geçirilmesi son derece kıymetli. ZDHC CMS TIG ve Atıksu Parametreleri eğitimleri sayesinde, firmalarımız hem uluslararası tedarik zincirlerine daha güçlü entegre olacak hem de çevreye duyarlı üretim süreçleri geliştirecektir. Projenin olumlu sonuçlar getireceğine inanıyor, Denizlimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Proje ile profesyonellere kapsamlı bir eğitim verilecek

Proje, uluslararası çevre platformu ZDHC'nin (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) geliştirdiği eğitim modüllerini kullanarak firmaların çevresel uyum düzeylerini yükseltmeyi, üretim kaynaklı kirliliği kaynağında önlemeyi ve firmaların yeşil dönüşüm sürecine entegrasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Proje kapsamında, bölgede faaliyet gösteren firmaların kimyasal yönetim uzmanları ve teknik personellerine toplam 4 gün sürecek kapsamlı bir eğitim verilecek. Eğitim içeriği; ZDHC CMS TIG (Kimyasal Yönetim Sistemi Rehberi) ve ZDHC Wastewater (Atıksu) modüllerini kapsayacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara, uluslararası geçerliliği olan ZDHC onaylı sertifikalar verilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

