Denizli'de Uygun Fiyatlı Kent Market Açılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli'de Uygun Fiyatlı Kent Market Açılıyor

Denizli\'de Uygun Fiyatlı Kent Market Açılıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşım imkanı sağlamak amacıyla Kent Market'i açıyor. 15 Mayıs Mahallesi'nde hizmete girecek olan market, geniş ürün yelpazesiyle vatandaşların günlük ihtiyaçlarına cevap verecek.

11.02.2025 10:28  Güncelleme: 10:30
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun öncülüğünde, halkın bütçesine dost Kent Market'in ilki 15 Mayıs Mahallesi'nde açılıyor.

Geçmişte Tanzim Satış Mağazaları ve Beltaş Marketler ile büyük yankı uyandıran uygun fiyatlı alışveriş anlayışı, Denizli'de Kent Market ile hayat bulacak. Vatandaşların günlük ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği Kent Market'te, bakliyat ürünlerinden süt ve ekmeğe, yağdan şekere kadar geniş bir yelpazede ürünler yer alacak. Ayrıca kadın kooperatiflerinin ürettiği erişte, kuru biber gibi doğal ürünler de raflarda olacak.

Kent Market ve Kent Lokantası'na ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kısa bir süre sonra açılışı yapılacak olan Kent Market'in son hazırlıklarını yerinde inceledi. Başkan Çavuşoğlu'na BELTAŞ Genel Müdürü İbrahim Doğan da eşlik etti. Yapılan çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi alan Başkan Çavuşoğlu, ardından Kent Lokantası'nda yemek yiyen vatandaşlarla bir araya geldi. Hemşehrileriyle sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, belediyenin sosyal projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Vatandaşlar, Kent Lokantası ile kaliteli ve lezzetli yemeğe çok daha ucuza ulaştıklarını belirterek Başkan Çavuşoğlu'na duydukları memnuniyeti iletti. 15 Mayıs Mahallesi'nde hizmete girecek olan Kent Market'in, Denizlililere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çavuşoğlu, bu tür projelerle sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, denizli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Uygun Fiyatlı Kent Market Açılıyor - Son Dakika

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