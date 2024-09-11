Çöğür Armudu Aşıları Meyve Verimini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Çöğür Armudu Aşıları Meyve Verimini Artırdı

Çöğür Armudu Aşıları Meyve Verimini Artırdı

Denizli'nin Buldan Yayla Gölü etrafında bulunan ve halk arasında çöğür armudu olarak bilinen yabani ağaçlara yapılan aşılama sonucunda meyve verimliliği arttı. Aşılanan ağaçlardaki meyveler irileşti ve lezzetleri iyileşti.

11.09.2024 09:44
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Denizli'nin Buldan Yayla Gölü etrafında bulunan ve halk arasında çöğür armudu olarak bilinen yabani ağaçlarda yapılan aşılardan sonra meyve verimliliği arttı.

Buldan Yayla Gölü etrafında bulunan ve halk arasında çöğür armudu olarak bilinen yabani ağaçlara yaklaşık 4 yıl önce yapılan aşıların tuttuğu ve meyve veriminin arttığı gözlendi. Aşılanan yabani ağaçlardaki verim artışının umut verici olduğunu belirten besici Mehmet Yılmaz, "Bu bölgede kendiliğinden yetişen çöğür armutları çok fazladır. Bundan yaklaşık dört yıl önce ziraattan anlayan arkadaşlar gelerek ağaçlara aşılama yaptılar. Ağaçların önceden küçük olan meyveleri irileşti. Armutları kurtlar kuşlar ve bölgede besicilik yapan vatandaşların koyunları yiyor. Benim atımda çok severek yiyor" dedi.

Çöğür armudunun irileştikten sonra lezzetinin çok güzel hale geldiğini dile getiren üretici Adnan Kaval ise "Küçük olan Çöğür armutları aşı yapıldıktan sonra hem irileşmiş hem de çok güzel bir lezzete ulaşmış. Biraz bekledikten sonra suyu ve tadı çok daha iyi bir hale geliyor. Armutlardan tüm canlılar yararlanıyor. Bu aşıları yapan herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Çöğür Armudu Aşıları Meyve Verimini Artırdı - Son Dakika

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