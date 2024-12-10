Denizli'den 27 Şirket, Anadolu'nun En Büyük 500'ünde! - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'den 27 Şirket, Anadolu'nun En Büyük 500'ünde!

Denizli\'den 27 Şirket, Anadolu\'nun En Büyük 500\'ünde!

Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, 27 Denizlili firmanın listede yer aldığını duyurdu.

10.12.2024 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, Anadolu'nun en büyük 500 Şirketi Araştırmasının 2023 yılı sonuçlarına göre, listeye girmeyi başaran 27 Denizlili firmayı tebrik etti.

Ekonomist Dergisinin gerçekleştirdiği Anadolu'nun en büyük 500 Şirketi Araştırması'nın 2023 yılına ait sonuçları açıklandı. Denizli'den 27 firma ilk 500 listesinde kendisine yer buldu. Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, açıklanan listeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yaptığı açıklamada; "Ekonomist Dergisinin geleneksel olarak her yıl yayınladığı Anadolu'nun en büyük 500 şirketi araştırmasının 2023 yılı sonuçları açıklandı. Bu yıl da şehrimiz Denizli, 27 şirketiyle listede önemli bir yer tuttu. Bu başarı, şehrimizin ekonomik dinamizmine önemli katkılar sağlayan tüm firmalarımıza aittir. 27 firmamızın farklı sektörlerde yer alması, Denizli sanayisinin ne kadar çeşitli ve güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Listede, metal sektöründe faaliyet gösteren 8 firmamız, tekstil sektöründen 6 firmamız bulunuyor. Metal ve tekstil sektörlerinin yanı sıra, gıda, demir-çelik, enerji, tarım, otomotiv, elektronik, kimya ve lojistik gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren firmalarımız hem yerel hem de uluslararası pazarda önemli bir konuma sahiptir. Bu başarı, sadece şirketlerin değil, aynı zamanda Denizli sanayisinin ve üretiminin de ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimiz sanayisine değer katan tüm firmalarımıza teşekkür ederiz. Listede yer alan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İhracatımıza, üretimimize ve istihdamımıza olan katkıları için minnettarız. Denizli Sanayi Odası olarak, şehrimizin sanayisini daha da büyütmek, geliştirmek ve dünya pazarlarındaki rekabet gücünü artırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, denizli, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'den 27 Şirket, Anadolu'nun En Büyük 500'ünde! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:15 İçinde yok yok İşte kardeş Esad’ın yeraltı konağı İçinde yok yok! İşte kardeş Esad'ın yeraltı konağı
08:46 Esad, Rusya’ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş
07:46 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah’tan tüm dünyaya uyarı geldi İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi
07:16 İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi İsrail, Suriye genelinde en az 250 hedefe hava saldırısı düzenledi
06:56 Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor Milyonların beklediği asgari ücrette zam pazarlığı başlıyor
15:29 Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı Fazla bagaj ücreti kavgası kanlı bitti: Otobüs şoförü 3 kişiyi bıçakladı
15:26 WhatsApp’tan grup sohbetlerine yeni özellik WhatsApp'tan grup sohbetlerine yeni özellik
15:19 Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz Berke Özer polisle tartıştı: Terörist miyiz biz?
15:01 Galatasaray’dan Osimhen ve Barış Alper’in sakatlığı hakkında resmi açıklama Galatasaray'dan Osimhen ve Barış Alper'in sakatlığı hakkında resmi açıklama
14:54 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi’yi bana çok gördüler Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler
14:53 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor 6 askerimizin şehit olduğu helikopterin sabıkası saymakla bitmiyor
14:48 İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem Avrupa’da ilk olacak İstanbul Havalimanı'nda yeni sistem! Avrupa'da ilk olacak
14:17 Görüntü Türkiye’den Esad’a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu Görüntü Türkiye'den! Esad'a benzeyen adamın görüntüsü viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 10:46:47. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'den 27 Şirket, Anadolu'nun En Büyük 500'ünde! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.