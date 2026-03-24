Denizli Doğaltaş Firmaları Çin'de - Son Dakika
Denizli Doğaltaş Firmaları Çin'de

Denizli Doğaltaş Firmaları Çin\'de
24.03.2026 08:51
DSO, Çin'deki fuarda doğal taş sektörünün uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi.

Denizli Sanayi Odası (DSO), Çin'in Xiamen kentinde düzenlenen StoneFair Xiamen Fuarı'na Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti ile katıldı. Türk doğal taş sektörünün dünya ölçeğindeki en önemli buluşmalarından biri olan fuar, firmalara uluslararası iş birliği ve yeni ticaret bağlantıları kurma imkanı sundu.

Fuar kapsamında Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denizli Madenciler ve Mermerciler Derneği (DENMERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serter, Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Guangzhou Başkonsolosu Adnan Hayal, Guangzhou Ticaret Ataşesi Şerife Yıldırım Demirel ile sektör temsilcileri bir araya gelerek çeşitli temaslarda bulundu. DSO organizasyonuyla fuara katılan Doğaltaş Sektörel Ticaret Heyeti ise 14 firmadan 17 firma yetkilisinin katılımıyla temsil edilirken, heyette Alize Mermer, NGA Mermer, Nikfer Makine Sanayi ve Ticaret, Alagözler Mermer, Sirmersan Mermer, Dostbil Soket Mermer, Uğurlar Madeni Yağlar, İz Granit Maden, Asgüreller Mermer, AG Stone, Stone Up, Karetaş Maden, Derbent Maden ve Labrador Mermer yer aldı.

Denizli'den Çin'e Ticaret Köprüsü

DSO üyesi firmalar; Alimoğlu Mermer, Artistik İç ve Dış Ticaret, Başaranlar İnşaat Malzemeleri, Hidresta Enerji Makina, Marble Shop Doğaltaş, Plato Mermer Madencilik, HP Mermer İnşaat Enerji, Demmer Demireller Mermer, 4T Madencilik ve D-Stil Mermer fuarda yer alarak uluslararası alıcılarla temas kurarak, yeni iş bağlantıları geliştirme fırsatı elde etti.

Heyet kapsamında firmalar, fuar süresince çok sayıda B2B görüşme gerçekleştirerek Çinli ve uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurdu. Blok mermer ve işlenmiş doğal taş ürün gruplarına yönelik talep ve beklentiler yerinde değerlendirilirken, mevcut ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni ihracat bağlantılarının oluşturulması hedeflendi.

Denizli, Doğal Taşta Güçlü Konumunu Koruyor

Fuarın, Türk doğal taş sektörünün en önemli ihracat pazarlarından biri olan Çin'de güçlü bir görünürlük sağladığını vurgulayan DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve DENMERDER Başkanı Mehmet Serter, "Bu tür organizasyonlar hem mevcut pazarlarımızı güçlendirmemize hem de yeni iş birlikleri geliştirmemize önemli katkı sağlıyor. Xiamen Fuarı, sektörümüz açısından stratejik bir buluşma noktasıdır" ifadelerini kullandı.

Çin'in blok doğal taş ihracatında önemini koruduğunu belirten Serter, pazarda alıcıların artık daha seçici davrandığını vurgulayarak geniş ürün yelpazesi yerine yüksek standartlı ve nitelikli ürünlere yönelimin arttığına dikkat çekti.

2025 yılının sektör açısından zorlu geçtiğinin altını çizerek artan üretim maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve küresel piyasalardaki durağanlığın karlılığı baskıladığını, döviz kuru ile maliyetler arasındaki dengesizliğin ise sektörün temel sorun alanlarından biri olmaya devam ettiğini belirten Serter, tüm bu zorluklara rağmen Denizli'nin işlenmiş doğal taş üretiminde güçlü konumunu koruduğunun önemine dikkat çekti. Katma değerli üretim yapısının uluslararası pazarlarda önemli bir rekabet avantajı sağladığını belirterek, Denizli'nin Türkiye'nin toplam doğal taş ihracatının yaklaşık yüzde 18'ini karşıladığını aktardı. İşlenmiş ürün grubunda yüzde 7-8 seviyelerinde sınırlı bir artış yaşanırken, blok ürün grubunda daha dengeli bir seyrin izlendiğine işaret eden Serter, 2026 yılına temkinli ancak umutlu bir yaklaşımla üretim ve ihracat faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Serter, sektörün öncelikleri arasında verimlilik artışı ve nitelikli ürünlere yönelimin yer aldığını, küresel pazarlarda iş birliklerinin güçlendirilmesiyle daha sürdürülebilir bir ihracat yapısının hedeflendiğini vurguladı.

Fuar süresince gerçekleştirilen temaslar ve görüşmelerle birlikte Türk doğal taş sektörünün uluslararası pazardaki etkinliği bir kez daha ortaya konuldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Denizli Doğaltaş Firmaları Çin'de - Son Dakika

