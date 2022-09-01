Emlakçılar Odasından istifa eden Çelikdemir; "Hiç toplanmayan denetim kurulunun raporu var"

Denizli Emlakçılar Odası'ndaki görevinden istifa eden Denetim Kurulu Başkanı Rafet Çelikdemir, denetim raporunun usulsüz şekilde hazırlanması ve oda yönetiminin çalışmaması nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını açıkladı.

Denizli Emlakçılar Odası'nda seçimlerden 5 ay sonra yönetimdeki 9 kişi istifa etti. 1 kişinin yönetim kurulu toplantısında gelmediği için kendisinin teklifi ile düşüldüğünü belirten Denetim Kurulu eski Başkanı Rafet Çelikdemir, "Seçimlerin ardından Denetim Kurulu Bbaşkanı olarak sessizliğe bürünen oda yönetimine, Mayıs ayında çalışması gerektiği konusunda uyarıda bulundum. Bu yüzden tartışma çıktı. Toplantılar yaptık, tartışmalar, bağrışmalar oldu. Yönetimde çoğu arkadaşımız yaşananlardan dolayı rahatsız oldu. Bazı icraatları, çalışmaları yönetim kurulu üyelerimiz sosyal medyadan öğrendi. Yanlışlar konusunda uyardık ama dikkate alınmadık. Toplantılara üç defa gelmeyen ve daha sonra katılmış gibi imza attırılan yönetim kurulu üyesinin düşülmesini istedim. Başkan Hakan Arslan 'O zaman sende düşürüleceksin, senin de imzaların, toplantıların yok' dedi. Ben de tamam dedim ve ertesi gün o yönetici ile birlikte istifa ettim. Fakat benle birlikte Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ayına kadar herhangi bir denetim kurulu toplantısı yapmadığımız ve rapor hazırlamadığımız diğer 2 üye ise düşürülmedi. Onların da toplantısı yok. Onlarında düşürülmesi gerekir. Elimde 31 Mayıs 2022 tarihine kadar toplantı yapılmadığına dair tutanak mevcuttur. Buna rağmen ortada Nisan ayını kapsayan bir rapor vardır. Buraya atılan imzalar Mayıs ayında yaşanan tartışmadan sonra atılmıştır. Bu rapor geçersizdir. Bunu noter kanalı ile Denizli Emlakçılar Odasına ilgili yasanın, maddeleri ile gönderdim ama oda sessiz. Bu konu hakkında gerekli başvuruları yaptık" dedi.

Odanın bilirkişilik gelirleri hakkında havuzda toplanmasını ve üyelere hizmet için kullanılmasını önerdiğini belirten Rafet Çelikdemir, "Sıkıntılar büyük, seçim çalışmaları oda bütçesinden harcanmış, bizler 'Cebimizden bağış yapalım' dedik ama kabul görmedi. Bilirkişilikten gelen gelirler havuza toplanıp, üyelere hizmet olarak harcansın istedik. Fakat bilirkişiliği yapan arkadaş örneğin 500 TL alıyor ve bordroya 500 TL aldım diyerek imza atıyor. Oysa bu 500 TL'nin bölündüğünü öğrendik. Bilirkişilik yapana 200 TL veriliyor, kalan 300'den odanın maaşlı çalışanı olan, bu işleri hazırlamak ile görevli sekreterin de para aldığını öğrendik. Başkan bu bilirkişilikten para aldığını söyledi ve hatta 2022 yılı oda aidatını bu para ile ödemiş. Bunları öğrenince üzüldük. Bu koltuklar, gönüllülük esasına göre çalışılan yerlerdir. Kimse bu yerlerden para almamalı. O zaman 500'e yakın üyemizin hakkı korunmamış olur. İşte bunları dile getirdik, aynı fikirde olan 7 arkadaşımız istifa etti. 20 kişilik yola çıkılan listede şuan 11 kişi kaldı. Oda Başkanı bizlere 'Talimat ile istifa ettiler' diyor, maalesef yaşananlar ve anlattıklarımız hepsi doğrudur. Bize talimat işi iftiradır, özür dilemesini bekliyoruz. Hatalarını bu kelimeler ile örtemez" diye konuştu. - DENİZLİ