Denizli İhracatta 23 Firma ile Listeye Girdi

TİM'in "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması" sonuçlarına göre Denizli'de üretim ve yatırımı bulunan 23 firma listeye girerken, DENİB Başkanı Osman Uğurlu, başarının kentin güçlü üretim altyapısı ve ihracat kültürünün göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından her yıl açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması" sonuçları, Denizli'nin ihracattaki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu. 2025 yılı sonuçlarına göre Denizli'de üretim ve yatırımı bulunan 23 firma, Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren şirketleri arasında yer alma başarısı gösterdi. Üretim gücü, ihracat çeşitliliği ve küresel pazarlardaki rekabetçiliğiyle öne çıkan Denizli, bu sonuçlarla Türkiye ekonomisine sunduğu katkıyı bir kez daha gösterdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Osman Uğurlu, Denizli'nin geniş sektör çeşitliliğine sahip güçlü bir üretim merkezi olduğunu belirtti.

Başkan Uğurlu, "Tekstilden kabloya, doğal taştan demir ve demir dışı metallere, makineden elektrik-elektronik sektörüne kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olan Denizli, katma değerli üretim anlayışı ve ihracat odaklı sanayi altyapısıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor." dedi.

Denizli'nin bugün 25 farklı sektörde üretim gerçekleştirdiğini ve 183 ülkeye ihracat yaptığını ifade eden Uğurlu, "TİM tarafından açıklanan Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Araştırması'nda Denizli'den 23 firmanın yer alması, ilimizin üretim kapasitesini, ihracatçı kimliğini ve uluslararası pazarlardaki etkinliğini bir kez daha gözler önüne seriyor." ifadelerini kullandı.

"Denizli üreterek ve ihraç ederek büyümeye devam ediyor"

Denizli'nin ihracat odaklı üretim kültürünün elde edilen başarıların temelini oluşturduğunu vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Denizli, üreterek ve ihraç ederek büyümeye devam ederken; köklü üretim kültürü, nitelikli iş gücü ve güçlü girişimcilik anlayışıyla ülkemizin önde gelen ihracat merkezleri arasında yer almaya devam ediyor. 25 farklı sektörde gerçekleştirdiğimiz üretimi 183 ülkeye ulaştırıyor olmamız, ihracatımızın çeşitliliğini ve sürdürülebilir yapısını gösteriyor."

İhracatçıların başarısının zorlu küresel şartlarda daha da anlamlı olduğunu belirten Uğurlu, "İhracatçılarımızın bu başarısını; jeopolitik gelişmelerin neden olduğu belirsizlikler, finansmana erişim, kur-enflasyon dengesizliği gibi dış ticaret üzerinde etkili birçok parametrenin bulunduğu bir dönemde ayrıca kıymetli buluyoruz." dedi.

Başkan Uğurlu, başarıda emeği geçen ihracatçıları, çalışanları ve paydaşları tebrik ederek, Denizli'den daha fazla firmanın ulusal ve uluslararası başarı listelerinde yer alacağına inandığını ifade etti. - DENİZLİ