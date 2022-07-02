Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini sürdürüyor - Son Dakika
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Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini sürdürüyor

02.07.2022 10:00
Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini sürdürüyor

Denizli'den çöpten üretilen elektrikten yaklaşık 15 bin hanenin yararlandığı bildirildi.

Denizli'den çöpten üretilen elektrikten yaklaşık 15 bin hanenin yararlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kumkısık Mahallesi'ndeki Katı Atık Bertaraf Tesisine getirilen günlük 850 ton çöpün elektrik enerjisine dönüştürüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Osman Zolan, kentteki evsel atıkların düzenli depolandığı tesisin çok önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini kaydetti.

Burada depolanan evsel atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden bertaraf edildiğini belirten Zolan, şunları kaydetti:

"İklim Değişikliği Eylem Planımız çerçevesinde küresel ısınmanın önüne geçebilmek için çöplerden açığa çıkan metan gazını doğaya bırakmıyor ve bu gazdan elektrik enerjisi üretiyoruz.

Çöplerin depolanmasından, çöp sızıntı sularının arıtılmasına, tıbbi atıkların çevreye zarar veremeyecek şekilde bertaraf edilmesinden, çöpten çıkan metan gazından elektrik enerji üretilmesine kadar hem doğamızı korumanın, hem de milli ekonomimize katkı sağlamanın gayreti içindeyiz. Burada üretilen elektrik aylık 15 bin hanemize yetecek seviyede. Elektrik enerjisinin ne kadar önemli olduğunu düşündüğümüzde, bu çok çok önemli bir yatırım. İlerleyen dönemde enerji santralinin 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılamasını bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi çöpten elektrik üretimini sürdürüyor - Son Dakika

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