Ekonomi

Denizli OSB'de Sektörel İş Birliği Toplantısı

19.08.2025 09:28
MHGF ve DETGİS heyeti Denizli OSB'yi ziyaret ederek tekstil sektörünü tartıştı.

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Başkanı Hüseyin Öztürk, Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) Yönetim Kurulu Başkanı Mukaddes Başkaya, Ekonomi Gazetesi Başdanışmanı Dr. Rüştü Bozkurt ve beraberindeki heyet, Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Yönetim Kurulu Başkanvekili Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aslan, Bölge Müdürü Ahmet Taş ile bir araya gelen heyete; MHGF Genel Sekreteri Abbas Baysal Özpınar, DETGİS Başkan Yardımcısı Melih Kansız ve DETGİS Sekreteri Burcu Alıç da eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, bölgedeki sanayi yatırımları, tekstil sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları üzerine kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, Denizli'nin üretim gücünü daha da ileriye taşıyacak ortak projeler ile sürdürülebilirlik odaklı çalışmaların önemi vurgulandı.

DETGİS Yönetim Kurulu Başkanı Mukaddes Başkaya, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu ve Ekonomi Gazetesi ile sektör için ilk bölgesel çalıştayı Denizli'de yapacaklarını belirterek Denizli OSB Yönetimini ve sanayicileri etkinliğe davet etti.

"Denizli sanayisi için büyük bir fırsat"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ise etkinliğe dair şunları söyledi: "Sanayicilerimizin güncel ihtiyaçlarının ve tekstil sektörünün geleceğine dair önemli konuların ele alınacağı bu Çalıştayı çok değerli buluyoruz. Özellikle dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılması gibi alanlarda bilgi paylaşımlarının da yapılmasına zemin hazırlayan bu etkinlik Denizli sanayisi için büyük bir fırsat. Bu tür etkinlikler, sadece firmalarımızın değil, kentimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine de katkı sağlayacaktır. DETGİS Yönetimi'ne ve değerli misafirlerimize nazik ziyaretleri ve katkıları için teşekkür ediyor, çalıştayın tüm katılımcılar için faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

