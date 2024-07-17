Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenledi

Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenledi

Denizli Ticaret Odası, NEET PRO projesi kapsamında İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. 100'ün üzerinde iş arayan genç, farklı sektörlerden 50 firma ile bir araya geldi. Etkinlikte gençlerin nitelikli iş bulma fırsatı yakalaması hedefleniyor.

17.07.2024 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Ticaret Odası (DTO), "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı" kapsamında İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında 100'ün üzerinde iş arayan genç, farklı sektörlerden 50 firma ile bir araya geldi.

DTO iş arayan gençleri ve iş arayan firmaları NEET PRO projesi kapsamında bir araya getirdi. Sektörlerin nitelikli eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve genç istihdam oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Denizli'den farklı sektörlerde 50 firma yer aldı. Proje kapsamında nitelikli iş arayan gençler kendi sektörlerinden firmalarla yüz yüze görüşerek iş hayatına atılma fırsatı yakalaması hedefleniyor.

Düzenlenen program sayesinde nitelikli iş arayan gençler ile firmaları bir araya getirdiklerini ifade eden DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "Denizli'mizde ki farklı sektörlerden firmalarımızın olması bizim için son derece önemli. Denizli Ticaret odası olarak eğitim ve kariyer planlamalarıyla ilgili yoğun desteklerimiz var. Nitelikli eğitim almış 100'ün üzerinde iş arayan gencimiz buradalar. Bu fuarda nitelikli iş arayan hangi sektörde ise o sektörden iş arayanla bir araya gelerek görüşüyorlar. Bu fuardan yıl içerisinde inşallah 4 defa yapmayı planlıyoruz. Firmalarımızın ve iş arayan gençlerimizi bir araya getirip gençlerimizi iş hayatına katmayı planlıyoruz. Bizim iş konusunda eğitimlerimizde devam ediyor. Üniversite mevzunu ve okumaya devam eden gençlerimize iş İngilizcesi ve Almancası eğitimi veriyoruz. Denizli turizm ve ticaret şehri böylelikle geçlerimizi sektör çeşitliliğini arttırarak nitelikli hale getiriyoruz. Kamu kurumlarıyla bu eğitimlere ve organizasyonları yapıyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:26 Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül’e ait olmadığı teyit edildi Avukatlarından ilk açıklama: Videodaki görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığı teyit edildi
14:00 Şehirde her yere afişler asıldı Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler Şehirde her yere afişler asıldı! Uyuşturucu baronunu bulana 10 milyon TL ödül verecekler
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazmışlardı 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazmışlardı! 35 yıllık sanayi devi Pakpen iflas etti
13:02 Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum Ahmet Davutoğlu: Devlet içinde ciddi bir tehlikenin var olduğunu görüyorum
11:16 Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40’a gerileyecek Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için tahmin: Enflasyon yüzde 40'a gerileyecek
15:09 FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy görevini bıraktı
14:48 Geçen yıl Kadıköy’de şov yapmıştı Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun Geçen yıl Kadıköy'de şov yapmıştı! Can Keleş Süper Lig devine hayırlı olsun
14:25 Ülkede infial yaratan görüntüler Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı Ülkede infial yaratan görüntüler! Kadın turistin ünlü heykele yapmadığı kalmadı
14:15 Fenerbahçelilere müjde En-Nesyri Kanarya oluyor Fenerbahçelilere müjde! En-Nesyri Kanarya oluyor
14:05 Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth’e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi Bilim insanları, insan kalbinin iç yapısını ayrıntılı olarak gösteren, Google Earth'e benzer yeni bir teknoloji geliştirdi
14:00 Hindistan’da bir okulda toplu tecavüz skandalı 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü Hindistan'da bir okulda toplu tecavüz skandalı! 3 çocuk, 8 yaşındaki bir kızı tecavüz ettikten sonra öldürdü
13:41 Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi Dış dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan Mashco-Piro kabilesinin üyeleri, Peru ormanlarında kameralar tarafından görüntülendi
13:08 Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı Eski İYİ Parti İl Başkanı tartıştığı kiracısını tabancayla öldürüp kayıplara karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2024 15:49:54. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli Ticaret Odası İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement