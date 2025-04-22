Denizli\'ye 32 Milyar TL\'lik Yatırım Projeleri

Denzzili 2025 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısında devam eden ve planlanan projeler hakkında bilgi veren vali Ömer Faruk Coşkun, toplam değeri 32 milyar TL olan 241 proje üzerinde çalışma yapıldığını belirtti.

Denizli İl Koordinasyon Kurulu'nun 2025 yılı 1'inci dönem toplantısı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Vali Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar ve İlçe Belediye Başkanları ile yatırımcı Kuruluşların Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, toplantıda yaptığı konuşmada; "İl Koordinasyon Kurulumuzun 2025 yılı ilk toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerin 2025 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmelerini değerlendireceğiz. 2025 yılı 1'inci Dönem yatırımlarımıza kısaca değinecek olursak; İl genelinde yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 241 proje üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu projelerin; 113'ü tarım, 46'sı ulaştırma, 21'i enerji 18'i diğer kamu hizmetleri, 15'i eğitim, 14'ü sağlık, 8'si imalat, 6'sı turizm sektörlerine aittir" dedi.

Denizli'ye 32 milyar TL'lik yatırım

İl Koordinasyon toplantısında Denizli'ye yapılacak olan projelerin 32 milyar TL olduğunu belirten Vali Coşkun, "Projelerin toplam tutarı 32 milyar 009 Milyon TL, 2025 yılı ödeneği ise 4 milyar 554 milyon TL'dir. 2025 yılı ödeneğinin yüzde 23,92'si kadar harcama yapılmıştır. Yüzde 32,57 nakdi gerçekleştirme ve yüzde 26,70 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen 241 projeden 8'i tamamlanmış, 143'ü devam etmekte, 6'sı ihale aşamasında, 84 projeye başlanamamıştır. Ayrıca Büyükşehir Belediyesine ait 14, DESKİ'ye ait 6 proje olmak üzere toplam 20 projenin 2025 yılı ödeneği 865 milyon 330 bin TL'dir. Yatırımcı Kurumlarımıza 2025 yılındaki çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ