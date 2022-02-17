Dental implantta, hastaya en uygun tedavi şeklinin seçilmesi önemli

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Sümer Münevveroğlu, "Kayıp dişler yüzünden gülüşünüzü gizlemeyin. Doğal dişlere zarar vermeden kişiye özel yapılması gereken dental implant planlaması, estetik bir görünüm sağlar. " ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Münevveroğlu, diş kaybı sonrasında geleneksel olarak kullanılan köprü ve proteze alternatif uygulama olan dental implant süreçlerine ilişkin bilgi verdi.

Münevveroğlu, implantların genellikle bio-uyumlu bir materyal olan titanyumdan yapılan ve diş protezlerini desteklemek için çene kemikleri içerisine yerleştirilen yapay diş kökleri olduğunu aktardı.

Diş çekiminden sonra kemik dokusunun iyileşme sürecinde, bir miktar kemik dokusunda kayıp görüldüğünü belirten Münevveroğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle diş çekiminden sonra uzun süre beklenmesi kemik üzerine yük gelmemesi nedeniyle kemik dokuda görülen yıkımın miktarını artırıyor. Kayıp dişler yüzünden gülüşünüzü gizlemeyin. Doğal dişlere zarar vermeden kişiye özel yapılması gereken dental implant planlaması, estetik bir görünüm sağlar. Hastanın çene yapısı, kemik dokusu, akut enfeksiyon varlığı, anatomik oluşumlara olan yakın komşuluk, kist veya tümör gibi patolojilerin varlığı veya dişetinin sağlıklı olmaması gibi nedenler implantın ne zaman yerleştirilmesinin uygun olduğunu belirler. Kaybedilmiş olan fonksiyon ve estetiği geri kazandıran dental implantı uygulayacak hekimin cerrahi kurallarını iyi uygulaması ve hastaya en uygun tedavi şeklini seçmesi önemli. Hasta seçimi ve hasta ile olan uyum, başarı seviyesini ciddi bir şekilde etkiliyor."

"Diş çekimi ile aynı gün implant işleminin gerçekleştirilemediği durumda, uygulamadan önce beklemek gerek"

Münevveroğlu, diş çekiminden hemen sonra implant uygulamasının, sağlıklı bir çene yapısı ve kemik dokusu bulunan hastalarda ilk tercih edilmesi gereken yöntem olduğunu bildirdi.

Bu yöntemde, diş çekiminin gerçekleştirildiği seansta, dental implantın da kemik içerisine yerleştirildiğini aktaran Münevveroğlu, "İmplantın kemikle olan ilişkisi sağlıklı görünüyorsa, aynı gün implant destekli bir geçici protez uygulaması veya dişetini daimi protez için şekillendirme uygulaması yapılabilir. Bu uygulamalar, daimi protezin daha estetik olması için önemlidir. Ancak akut enfeksiyon varlığı, anatomik oluşumlara olan yakın komşuluk, kist veya tümör gibi patolojilerin varlığı, çenenin kemik yapısının veya dişetinin sağlıklı olmaması gibi nedenlerden dolayı aynı gün implant uygulaması gerçekleştirilemeyebilir." ifadelerini kullandı.

Münevveroğlu, diş çekimi ile aynı gün implant işleminin gerçekleştirilemediği durumda, dokuların sağlıklı bir duruma gelebilmesi için implant uygulamasından önce beklemek gerektiğinin altını çizerek, "Bu iyileşme süreci yumuşak doku iyileşmesinin tamamlandığı 6 ila 8 hafta, kısmen kemik iyileşmesinin tamamlandığı 12 ila 16 hafta ya da tamamen kemik iyileşmesinin gerçekleştiği 6 aydan daha uzun süre olabilir." bilgisini verdi.