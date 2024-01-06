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Deprem Bölgesinde Yetiştiricilere 909 Milyon TL Değerinde Canlı Hayvan Dağıtıldı - Son Dakika
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Deprem Bölgesinde Yetiştiricilere 909 Milyon TL Değerinde Canlı Hayvan Dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan dağıtımı yaptıklarını belirtti. Bakan Yumaklı, bölgede 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldığını açıkladı.

Deprem Bölgesinde Yetiştiricilere 909 Milyon TL Değerinde Canlı Hayvan Dağıtıldı
06.01.2024 - 13:12,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesindeki yetiştiricilere toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki yetiştiricilerimizin yaralarını sarmak için tüm imkanlarımızla ve kalbimizle çalışarak hayvan dağıtımını tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hayvanları telef olan yetiştiricilerimize toplam 909 milyon TL bütçeli canlı hayvan ve arılı kovanı bedelsiz olarak teslim ettik. Rabb'im ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın, her türlü afetten memleketimizi muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, bölgede 5 bin 804 büyükbaş, 43 bin 317 küçükbaş, 549 bin kanatlı hayvan ve 26 bin 318 arılı kovan dağıtımı yapıldığını belirtti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Deprem Bölgesinde Yetiştiricilere 909 Milyon TL Değerinde Canlı Hayvan Dağıtıldı - Son Dakika
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