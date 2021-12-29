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Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor - Son Dakika

Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

29.12.2021 11:49
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

Malatya'nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.

Malatya'nın Kale ilçesinde yapımı tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine teslim edilirken, evlerine taşınan depremzedeler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek devletin şefkatini kısa sürede yanlarında hissettiklerini söylediler.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya'da da hasar gören binlerce ev yıkılarak yerlerine TOKİ tarafından konutlar inşa edildi. Kentte 3 bin adet toplu konut ile 800 köy evi inşa edilirken, depremin etkisinin en fazla yaşandığı ilçelerden biri olan Kale ilçesinde de 236 adet köy evi ile 439 adet çok katlı konut inşa edildi. Şu ana kadar 233 köy evi ile 305 adet konut hak sahiplerine teslim edilirken, yeni evlerine taşınan depremzedeler mutluluklarını dile getirdi.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Kale ilçesine bağlı Bent Mahallesi'nde yapımı tamamlanan köy evlerine taşınan vatandaşlar, depremin hemen ertesinde başlatılan konut çalışmaları sonrası yeni evlerine taşındıkları için duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Yeni yaşamına başlayan depremzedelerden Yavuz Cengiz, deprem sonrası evlerinin inşasına kısa sürede başlanıldığına dikkat çekerek, "Allah Cumhurbaşkanımızdan ve devletimizden razı olsun. Çadırda yaşıyorduk, hava soğuktu, şimdi kendi evime taşınıyorum. Deprem konutlarımız çok kısa bir süre içerisinde bize teslim edildi. TOKİ köy evleri gerçekten çok güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Yeni evlerinin villa konforunda olduğunu da ifade eden Cengiz, "Birileri gelsin, görsün muhteşem evlerimiz var. Ana muhalefet partisi lideri oturduğu yerden 'TOKİ yapılmadı' diyor, gelsin misafir edelim görsün. Kemal Kılıçdaroğlu deprem paraları nerede diye soruyor, gelsin görsün. TOKİ evlerimizi depremden sonra çok kısa süre içinde yaptı. Biz soğuk havalarda çadırda kaldık ve zor günler geçirdik. Ama şimdi çok şükür evimizdeyiz" diye konuştu.

"Evlerimize kavuştuğumuz için mutluyuz"

Bir diğer depremzede Mustafa Taşkıran da depremden kısa süre sonra konutların inşasına başlanıldığını ve evlerin geçen aylarda tamamlanarak kendilerine teslim edildiğini söyledi. Emeği geçen herkese teşekkür eden Taşkıran, "Allah razı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evlerimiz çok güzel olmuş. 24 Ocak 2020 günü deprem anında evde ailemle birlikte çay içiyordum, bir anda deprem oldu. Ev yıkıldı, çok panik olduk, hemen dışarıya kaçtık. Kısa sürede devletimiz evlerimizi yaparak bizlere teslim etti" ifadelerini kullandı.

"Namaz kılarken Erdoğan'a dua ediyorum"

Depremde evleri hasar gören Altaş ailesi de yeni taşındıkları evlerinden oldukça memnun. 85 yaşındaki depremzede Zeynep Altaş, "Allah devletimizden razı olsun. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Dünya lideridir kendisi. Namaz kılarken Erdoğan'a dua ediyorum, tırnağına taş değmesin" diyerek iyi dileklerinde bulundu.

Depremzede Mehmet Altaş da yeni evlerine taşınmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Depremden sonra evimizde oturuyoruz. Allah devletimizden razı olsun. Hava soğuk ama evimiz sıcak. Çocuklarımızla beraber güzel günler geçiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor
Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Deprem, Mevla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Deprem konutlarında vatandaşların yüzü gülüyor - Son Dakika Ekonomi


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