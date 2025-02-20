Deprem Üreticileri İçin Tarımsal Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Deprem Üreticileri İçin Tarımsal Destek

Malatya'da, depremde zarar gören üreticilere ahır ve samanlık yapımı için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

20.02.2025 15:19
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Malatya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören üreticilere yapılacak samanlık, ağıl ve ahırlar için afetin etkilediği kentlerin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile AFAD arasında imzalanan protokolle, Dünya Bankası Projesi kapsamında yapılacak samanlık, ağıl ve ahırlar için Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, toplantıda yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde 452 bin afet konutunun ihalesinin gerçekleştirildiğini, bütün konutların yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesinin hedeflendiğini anımsattı.

Deprem bölgesindeki şehirlerin yavaş yavaş toparlanma sürecine girdiğini anlatan Bağ, konutlarla birlikte ticarethane ve ahır konusunda da tüm süreci tamamlamayı istediklerini kaydetti.

Bağ, "Herkesi ahırlarla buluşturalım ve tarımsal kalkınmaya karşılıklı güç birliğiyle destek olalım. Baharda artık ahırla alakalı temeller atılmış, kışa kalmadan vatandaşların hayvanlarını yerleştirdiği yeniden tarım faaliyetlerinin olduğu bir günü göreceğiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Proje Geliştirme ve Altyapı Daire Başkanı Melikşah Taşkın ise ahır ve samanlık yapımı protokolüne ilişkin bilgilendirmede bulunacaklarını ifade etti.

Taşkın, Dünya Bankasından deprem bölgesindeki tarım ve hayvancılığın yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili projelerinin kabul gördüğünü, sağlanacak finansmanla projeyi depremin etkilediği 11 ilde uygulayacaklarını söyledi.

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise 6 Şubat 2023 depreminden sonra kentte tarım ve hayvancılık konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Deprem Üreticileri İçin Tarımsal Destek - Son Dakika

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