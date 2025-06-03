Depreme Dayanıksız İşhanı\'nın Hak Sahiplerine Arazi Tahsis Edildi

Muğla'nın kent belleğinde önemli bir yere sahip olan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleşen Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'ndaki hak sahiplerinin sorunu çözüldü. Menteşe Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan takas işlemi ile hak sahiplerine Emirbeyazıt Mahallesi'nden arsa tahsisi edildi.

Başkan Köksal Aras: "Mağduriyetleri giderdik"

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Menteşe Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'ndaki hak sahiplerinin sorununu, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan takas yöntemi ile çözdüklerini belirtti.

Başkan Köksal Aras, konuşmasında şunları söyledi:

"Orgeneral Mustafa Muğlalı İşhanı'mızın depreme dayanıksız olduğu yıllardır konuşuluyor. Dün gece de yaşadık. Her an başımıza gelebilecek bir afet. Hazırlıklı olmamız gerekiyordu. Orada tek bir kişinin bile canının yanması hepimizin sorumluluğu. Konuya hep böyle baktık. Bu dönemde yıkımı gerçekleşti. İşhanındaki hak sahiplerinin sorununa bizim bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Belediye olarak yasal hiçbir zorunluluğumuz olmamasına rağmen oradaki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışmalara başladık. Bu konuda Ahmet Başkanımızla, Büyükşehir Belediyemizle ve kendi müdürlerimizle toplantılar yaptık. Belediyemize ait 2.500 metrekarelik bir konut dışı kentsel çalışma alanımız vardı. Ofisler yapılabilecek bir alan. Büyükşehir Belediyemizin de o bölgede belediye hizmet alanı var. Yaptığımız toplantılar sonunda hak sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için takas yapmaya karar verdik. İşhanımızdaki vatandaşlarımızın mağduriyetlerini bu yöntemle gidermiş olduk"

Takas meclisten geçti

Menteşe Belediyesi Haziran Ayı Meclis toplantısında, Menteşe Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan takas kapsamında, Emirbeyazıt Mahallesi 1265 ada 1 parseldeki 2.501,58 metrekarelik taşınmazın hak sahiplerine verilmesi oy birliği ile kabul edildi. - MUĞLA