 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Depremin vurduğu Malatya'da kayısı yüz güldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Depremin vurduğu Malatya'da kayısı yüz güldürdü

Malatya'da meydana gelen depremlere rağmen, 1 Ağustos-30 Kasım 2023 tarihleri arasında toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi. 11 aylık dönemde 63 bin 842 ton kuru kayısı ihracatı ve 4 bin 594 ton kayısı çekirdeği ihracatı yapılarak, 382 milyon 676 dolar gelir elde edildi. Deprem nedeniyle sektörde yaşanan sorunların çözülmesiyle ihracatın daha da artması hedefleniyor.

Depremin vurduğu Malatya\'da kayısı yüz güldürdü
28.12.2023 - 00:18,
Abone Ol

Depremin vurduğu Malatya'da kayısı yüz güldürdü

MALATYA - Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da depreme rağmen toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Malatya'da yaraların sarılmasında kayısı önemli bir rol üslenerek, 1 Ağustos-30 Kasım 2023 tarihleri aralığında toplamda toplamda 68 bin 346 ton kuru kayısı ile çekirdek ihracatı gerçekleştirildi.

11 aylık dönemde 63 bin 842 ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştirildiği kentte 4 bin 594 ton da kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirilerek, 382 milyon 676 dolar gelir elde edildi.

Depreme rağmen bir önceki yıla mukayese ile elde edilen gelirin paralellik gösterdiğini kaydeden Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, "Kasım ayında kuru kayısı ihracatımız 6 bin 434 ton gerçekleşirken, 38 milyon 509 bin dolar gelir elde edildi. 2023 yılı Kasım ayı itibariyle kuru kayısı ihracatımız 63 bin 842 tona ulaşarak 367 milyon 252 bin dolar gelir elde edildi. Geçen yıla mukayese ile tonajda biraz gerileme oldu ama gelirimiz aynı seviyelerde gerçekleşti" dedi.

En fazla ihracattın AB ile ABD ülkelerine olduğunu belirten Almendi, "2023 yılı 11 aylık dönemde 4 bin 594 ton kayısı çekirdeği ihracatı gerçekleştirirken, 15 milyon 424 bin dolar gelir elde edildi. Bu rakamlar bizler için önemli inşallah yeni dönemde bu rakamları daha da yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Deprem nedeniyle sektörde işçi anlamında sorunlar yaşanıyor, bu sorunun çözülmesiyle birlikte ihracatımız daha da artacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Elbistan, Malatya, İhracat, Deprem, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremin vurduğu Malatya'da kayısı yüz güldürdü - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 01:50:56. #1.11#
SON DAKİKA: Depremin vurduğu Malatya'da kayısı yüz güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement