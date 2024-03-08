Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde asrın depreminde Adana'da iş yerini kaybeden ve ardından eşinden ayrılan Hediye Portakal 3 çocuğu ile birlikte devlet desteği alarak yeniden işyerini açtı.
Kozan'da Kahramanmaraş merkezli depremde iş yeri ağır hasar aldığı için kapatmak zorunda kalan 3 çocuk sahibi Hediye Portakal deprem sürecinde eşinden de ayrıldı. İş yeri yıkıldıktan sonra Kozanlı esnaflar ile depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına katılan Hediye Portakal, devlet desteğiyle yeniden iş yerini açtı. Portakal 5 kadına da istihdam sağladı.
3 Evladı ile birlikte deprem sonrası zor bir süreçten geçtiğini aktaran Portakal, 3 yaşındaki oğlu ve 2 evladı ile birlikte yeniden çalışmanın gururunu yaşıyor.
Yaşadığı zorlu süreci aktaran Portakal, "Aslen Kahramanmaraşlıyım ve Kozan'da yıllardır esnaflık yapmaktayım. Depremde ellerimle büyük emek verdiğim stüdyom yıkıldı. 6 yıllık bir emeğim vardı. O dönem evliliğimde bitmişti. Çocuklarım ile birlikte yeniden ayağa kalkmam gerekiyordu. Çok şükür devletimizin desteği ile yeniden ağa kalktık. Kendi stüdyom yıkıldı ama diğer illeri görünce biz başka illerin yaralarını sarmak için koştuk. Esnaflar birlik olduk ve bölgede dayanışma gösterdik. Devletimiz destek verdi ve Bismillah diyerek işimi yeniden kurdum" dedi.
Portakal, "Kadın olmak evet o süreçte zor ama anne olmak daha zor. Kadınlar yıkılamaz. Anne duygusu ile kadın kadına dayanışma ile mücadele ettik. Bir anne olmak, çalışıyor olmak çok zor ama bizi güçlü yapanda annelik duygusu oluyor. Devletimizin desteği ile yeniden ayağa kalktık. Bunun üzerine Kadirli'ye de bir iş yeri kurduk. Onunla birlikte 5 kadına da istihdam oluştu. Hep birlikte ekmeğimizi bölüşerek hayata devam ediyoruz" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı - Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı, hububat-baklagil ve dane mısır desteği, hastalıktan ari işletme desteği, tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli desteği ve kırsal kalkınma yatırım desteği olmak üzere toplamda 399 milyon 724 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesabına yatıracağını duyurdu.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,64, dolar/TL yüzde 1,29, avro/TL yüzde 3,33, altının gram fiyatı yüzde 7,81 artış kaydetti. BIST 100 endeksi ise haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak tamamladı. Altın fiyatları da yükseliş gösterdi.
Asarcık İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından Armutlu ve Çulhaoğlu mahallelerindeki çiftçilere fındık üretimi konusunda doğru uygulamalar eğitimi verildi. Eğitimde fındık kalitesinin artırılması, bakım hatalarının düzeltilmesi, doğru dikim, budama ve gübreleme gibi konular ele alındı. 2 günlük eğitime 200 çiftçi katıldı ve katılımcılara yemek ikramı yapıldı, ayrıca çeşitli hediyeler verildi.
Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, kentte yanan ormanlık alanlara 79 türde fidan dikimi yaptıklarını açıkladı. Yalçın, 3 yıl içerisinde 269 yangın sonucu zarar gören 12 bin 946 hektarlık ormanlık alanın tekrar ağaçlandırılması için çalışmaların başarılı bir şekilde sürdüğünü belirtti. Mersin'de 2021-2023 yıllarında 583 bin 500 kızılçam ve 79 farklı türde fidan dikimi gerçekleştirildi.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 'Derindeki Fay Hattı: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği' isimli yeni raporunu yayımladı. Afetlerin toplumsal cinsiyetle bağına ilişkin rehber niteliği taşıyan rapor, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremleri odağına alarak konuyu toplumsal cinsiyet ekseninde analiz ediyor. Rapor, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınları afetlere karşı daha kırılgan halde bırakabileceğini, kadınların hazırlıklı olma ve zorluklarla baş etme kabiliyetlerinin erkeklerden daha olumsuz düzeyde etkilenebileceğini aktarıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?