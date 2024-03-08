Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde asrın depreminde iş yerini kaybeden ve eşinden ayrılan Hediye Portakal, devlet desteğiyle yeniden işyerini açarak 3 çocuğuyla birlikte hayata tutundu. Portakal, yaşadığı zorlu süreci anlatırken, kadın dayanışması ve devletin desteği sayesinde işini yeniden kurduğunu ve 5 kadına da istihdam sağladığını belirtti.

08.03.2024 19:28
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Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde asrın depreminde Adana'da iş yerini kaybeden ve ardından eşinden ayrılan Hediye Portakal 3 çocuğu ile birlikte devlet desteği alarak yeniden işyerini açtı.

Kozan'da Kahramanmaraş merkezli depremde iş yeri ağır hasar aldığı için kapatmak zorunda kalan 3 çocuk sahibi Hediye Portakal deprem sürecinde eşinden de ayrıldı. İş yeri yıkıldıktan sonra Kozanlı esnaflar ile depremin yaralarını sarmak için yardım kampanyasına katılan Hediye Portakal, devlet desteğiyle yeniden iş yerini açtı. Portakal 5 kadına da istihdam sağladı.

3 Evladı ile birlikte deprem sonrası zor bir süreçten geçtiğini aktaran Portakal, 3 yaşındaki oğlu ve 2 evladı ile birlikte yeniden çalışmanın gururunu yaşıyor.

Yaşadığı zorlu süreci aktaran Portakal, "Aslen Kahramanmaraşlıyım ve Kozan'da yıllardır esnaflık yapmaktayım. Depremde ellerimle büyük emek verdiğim stüdyom yıkıldı. 6 yıllık bir emeğim vardı. O dönem evliliğimde bitmişti. Çocuklarım ile birlikte yeniden ayağa kalkmam gerekiyordu. Çok şükür devletimizin desteği ile yeniden ağa kalktık. Kendi stüdyom yıkıldı ama diğer illeri görünce biz başka illerin yaralarını sarmak için koştuk. Esnaflar birlik olduk ve bölgede dayanışma gösterdik. Devletimiz destek verdi ve Bismillah diyerek işimi yeniden kurdum" dedi.

Portakal, "Kadın olmak evet o süreçte zor ama anne olmak daha zor. Kadınlar yıkılamaz. Anne duygusu ile kadın kadına dayanışma ile mücadele ettik. Bir anne olmak, çalışıyor olmak çok zor ama bizi güçlü yapanda annelik duygusu oluyor. Devletimizin desteği ile yeniden ayağa kalktık. Bunun üzerine Kadirli'ye de bir iş yeri kurduk. Onunla birlikte 5 kadına da istihdam oluştu. Hep birlikte ekmeğimizi bölüşerek hayata devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremzede kadın devlet desteğiyle yıkılan iş yerini ayağa kaldırdı - Son Dakika

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