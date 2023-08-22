Depremzedelerin fatura borçları silinecek - Son Dakika

Depremzedelerin fatura borçları silinecek

Depremzedelerin fatura borçları silinecek
Son Güncelleme: 22.08.2023 10:50

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde, konut ve iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasarlı hale gelen, acil yıkılacak olan elektrik ve doğal gaz abonelerinin ödenmemiş tüketim bedelleri borçlarının silinmesi için enerji şirketlerinin başvuru süresi 1 Kasım'a kadar uzatıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Olağanüstü Hal Kapsamında Enerji Tüketim Bedellerinin Terkinine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla birlikte deprem bölgesinde elektrik ve doğal gaz borçlarının silinmesi için başvuru süresi uzatıldı.

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Buna göre, şirketler ilgili tüketicilere ilişkin başvurularını defaten veya ayrı ayrı yapabilecek. Ancak ilgili şirketin terkin kapsamındaki tüm tüketicileri için yapacağı başvuru süresi, hasar durumuna karşı itiraz edilmiş veya yargı yoluna başvurulmuş olanlar hariç olmak üzere 1 Kasım'a kadar tamamlanacak. Söz konusu süre, 25 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de 90 gün olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremzedelerin fatura borçları silinecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerin fatura borçları silinecek - Son Dakika
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