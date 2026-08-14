Dereiçi Hidroelektrik Santrali Özelleştirildi - Son Dakika
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Dereiçi Hidroelektrik Santrali Özelleştirildi

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EÜAŞ'a ait Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi Bülsa Enerji verdi.

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Dereiçi Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirme ihalesi gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığından nihai pazarlık görüşmelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, Kars'ta bulunan Dereiçi Hidroelektrik Santrali ve santral tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin ihalenin nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifi, 10 milyon 500 bin lirayla Bülsa Enerji İnşaat Taahhüt Plastik Hayvancılık ve Sanayi Ticaret Limited Şirketi verdi.

Kaynak: AA

Hidroelektrik Santrali, Dereiçi, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dereiçi Hidroelektrik Santrali Özelleştirildi - Son Dakika

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