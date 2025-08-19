Derya Üzümoğlu'ndan Hareket Hastalığına Çözüm - Son Dakika
Derya Üzümoğlu'ndan Hareket Hastalığına Çözüm

19.08.2025 11:15
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Derya Üzümoğlu, Mantis adlı takılabilir cihaz geliştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Derya Üzümoğlu, seyahat sırasında yaşanan baş dönmesi, mide bulantısı gibi "hareket hastalığı" semptomlarını azaltmaya yardımcı, takılabilir bir cihaz geliştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Prof. Dr. Özlem Er, Refik Burak Atatür, Yeşim Eröktem, Suat Batuhan Esirger ile Efe Barayda Tunca yürütücülüğünde "Mezuniyet Projesi" dersi kapsamında genç tasarımcı adayı Derya Üzümoğlu tarafından geliştirilen ve "Mantis" adı verilen cihaz, ilaç veya kimyasal madde içermiyor.

Takılabilir formuyla kullanıcıya entegre bir kullanım sunarak seyahatlerin daha konforlu geçmesine yardımcı olmayı amaçlayan Mantis, başın arkasındaki oksipital bölgeyle kulak kemiği üzerindeki vestibüler alanı senkronize titreşimlerle uyarıyor. Bu sayede, beyne tutarlı hareket sinyalleri ileterek bulantı ve baş dönmesi gibi semptomları en aza indirmeyi hedefliyor.

Mobil uygulama üzerinden yönetilebilen cihaz, hem yolculuk öncesinde hem de yolculuk sırasında kullanılabiliyor. Aygıtta masaj modu ve optokinetik doğal çevre simülasyonu gibi özellikler de bulunuyor. Prototip aşaması devam eden cihazın, akademik ve sektörel işbirlikleriyle geliştirilerek daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

"Alternatif sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üzümoğlu, mevcut çözümlerin çoğunun ilaç ya da kimyasal içerikli olduğunu ve geliştirdiği cihazla, bu duruma alternatif sunduğunu belirtti.

Her üç insandan birinin taşıt tutması problemi yaşadığını öğrenmesinin ardından bu alana yöneldiğine değinen Üzümoğlu, geliştirdiği projeyle yaşam kalitesini artıracak, pratik ve doğal bir çözüm sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Hareket hastalığına karşı sadece ilaç kullanmak ya da uyumak dışında yaşam kalitesini yükseltecek bir çözüm geliştirmek istediğini aktaran Üzümoğlu, "Sevdiklerimizle yaptığımız yolculukların konforlu geçmesi, zamanı uyuyarak değil paylaşarak değerlendirmek benim için çok değerli. Bu proje, kişisel deneyimlerden beslendi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

