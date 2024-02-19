DESOB Başkanı: Esnaf Camiamız Meclislerde Temsil Edilsin

Ekonomi

Denizli Esnaf ve Sanatkarla Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yarın başvurusu süresi sona erecek olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği hakkında siyasileri esnafı temsil eden isimlere yer verilmesi gerektiğini hatırlatarak "Esnaf camiamız meclislerde temsil edilsin" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi 20 Şubat 2024 tarihinde belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na listelerinin verileceğini belirten, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, bu süreçte belediye meclis üyeleri arasında esnafı temsil edecek meclis üyelerine de yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gerek Büyükşehir belediye meclisinde gerek ise ilçe belediye meclis üyelerinde esnafımızı temsil eden isimler olmasını isteyen Erbeği, "Yarın son başvurusu yapılacak olan belediye meclis üyeliği ve belediye başkanlığı başvurularında, parti yöneticileri esnaf camiamızı göz ardı etmesin. 67 oda, 75 bin esnaf üyemiz ile bir güçlü bir aileyiz. Esnaflarımızın belediye işlerinde ki işleri, sorunlarını çözme adına her zaman talep ettiğimiz esnaf masasını kurmak istiyoruz.

Bu anlamda esnaflarımız DESOB aracılığı ile meclislerimizde temsil edilmelidir. Komisyonlarda esnaf temsilcisi meclis üyelerimiz esnafımız için projeler hayata geçirmeli ve sağlıklı kararlar alınması taraf olmalıdır. Bu anlamda belediye meclis üyeliği belirlenirken, esnaf camiasını temsil eden isimlerinde bulunmasına özem gösterilmelidir" dedi.

"Esnaf masaları kurulmalıdır"

DESOB Başkanı Mehmet Ali Erbeği, yerel yöneticilerinde belediyelerde esnaf masası kurmasının önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, "Gerek merkez ilçelerimizde, gerek ilçelerimizde esnaflarımız hakkında alınacak olan kararlarda, öncelikle esnaflarımızız fikrinin de değerlendirilmesi, karar verenler arasında esnaf temsilcilerinin de olması adına bizler mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu anlamda yerel yöneticilerimizde, projelerinde esnafımıza daha çok yer vermesini, hatta belediyelerinde esnaf masası kurmasını talep ediyoruz. Bütün adaylarımıza ve belediye meclis üyesi adaylarında çalışmalarında başarılar dileriz" dedi. - DENİZLİ