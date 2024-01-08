DESOB, hibe ve destek programında danışmanlık sürecine başladı

Denizli Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) tarafından düzenlenen hibe, destek ve teşvik programında danışmanlık süreci başladı. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında kursiyerler proje yazma konusunda uzman desteği alacak.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) tarafından düzenlenen ulusal ve uluslar arası hibe, destek ve teşvik programlarına ilişkin faaliyetlerimizin eğitim kısmını tamamlandı ve danışmanlık süreci başladı. Danışmanlık faaliyetleri kapsamında kursiyerler proje yazma konusunda uzman desteği alacak. DESOB Başkanvekili Osman Üçgül proje hazırlamak istediğiniz konular hakkında DESOB Proje Merkezinden destek alınabileceğini belirtti.

Projenin eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde görev yapan proje uzmanı Kazım Özdağ, "Denizli'mizde faaliyet gösteren esnaflarımız, sivil toplum kuruluşları, kobiler ve kamu kuruluşlarımız arasında işbirliğinin güçlenmesi, ulusal ve uluslararası hibe ve fon kaynaklarından yararlanarak kurumsal hizmet kapasitelerinin artırılması için kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak projelerde işbirliği çok büyük önem taşımaktadır" ifadelerinde bulundu.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 5 günlük kapsamlı bir eğitimin ardından başlayan danışmanlık sürecinde, hazırlanacak olan projelere danışmanlık ve mentörlük desteği, proje taslaklarının başvuruya hazır olmalarına destek olunacağını belirtildi. Hem ulusal hem de uluslararası hibe programlarından Denizli'nin aldığı payı artırmayı, ilimizin sorunlarının çözümüne katkı sunmayı hedeflendi belirtildi.

DESOB Başkanvekili Osman Üçgül, esnaflar başta olmak üzere esnaf olmak isteyen vatandaşlarında her zaman yanlarında olduklarını belirterek, " Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak başta bize bağlı olan odalarımız ve üyeleri olmak üzere yada esnaf olmak isteyen vatandaşlarımızın her zaman destekçisi olmaya hazırız. DESOB bünyesinde kuruduğumuz İMECE Denizli Proje Merkezi ve Danışmanlık birimimiz ile üyelerimize mesleki anlamda yön vermek, yardımcı olmak, proje fikirlerinin hayata geçirmesinde yardımcı olmak için çalışıyoruz" dedi. - DENİZLİ