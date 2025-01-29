Destek Finans Faktoring Halka Arz Ediyor

Ekonomi

Destek Finans Faktoring AŞ'nin halka arzı "DSTKF" kodu ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından bugün, yarın ve 31 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz fiyatı pay başına 46,98 lira olarak belirlenen şirketin tamamı sermaye artırımı olmak üzere nominal değeri 83 milyon 333 bin 333 lira olan payları satışa çıkacak. Böylece, halka arzla şirketin yüzde 25'i halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 10'u yüksek başvurulu yatırımcıya, yüzde 25'i yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcıya ayrılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3 milyar 914 milyon 999 bin 984 lira olması bekleniyor.

Destek Finans Faktoring AŞ Genel Müdürü Nuray Elmastaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada Destek Faktoring'in 29 yıllık bir şirket olduğunu, öz kaynak yapısı ve karlılık açısından değerlendirildiğinde sektörde bulunan lider firmalarından biri olduklarını söyledi.

Elmastaş, "Çalıştığımız müşteri segmenti olarak da kurumsal ve ticari müşteri profiline sahibiz. Bizim en büyük avantajımız, 2021 yılında kurduğumuz Destek Yatırım Bankası sayesinde çok daha güçlü bir yapıya sahip olmamız. Destek Yatırım Bankasının yüzde 99,99'una sahip olmamız sektörde bizi ciddi anlamda farklılaştırıyor ve diğer rakiplerimize göre bir adım öne çıkmamızı sağlıyor. Sektörde banka sahibi olan tek faktoring şirketiyiz diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sektördeki en kuvvetli yönlerinin, öz kaynak ve karlılık anlamındaki üstünlükleri olduğunu belirten Elmastaş, sektörün lider firmalarından biri olduklarını 29 yıllık tecrübeleri, dinamik yapıları ve güçlü kadrolarıyla sektörde öncü ve yenilikçi bir firma olarak öne çıktıklarını dile getirdi.

Sektöre getirdikleri farklı vizyonun ve Destek Yatırım Bankasının iştiraki olmalarının da en büyük değerlerinden biri olduğunu aktaran Elmastaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Destek Faktoring, Destek Yatırım Bankası ile birlikte değerlendirildiğinde 19 milyar lira konsolide aktif büyüklüğe ve 4 milyar lira öz kaynak büyüklüğüne sahip. Böyle büyük bir yapıda, Destek Yatırım Bankası ve onun altındaki Destek Menkul Değerler ile birlikte büyük bir finansal hizmetler grubu ortaya çıkıyor. Bu durum, müthiş bir katma değer ve sinerji yaratıyor. Halka arzla birlikte bu sinerjiyi yatırımcılarımızla paylaşmak istedik."

"Çok daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz"

Şirketlerinin halka arzında ortak satışının bulunmadığına ve halka arzdan elde edilen gelirin, tamamen büyüme için kullanılacağına da değinen Elmastaş, "Halka arz, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şeffaflık anlamında şirketimize önemli değerler ve ciddi süreçler katacaktır. Destek Faktoring zaten kurumsal bir yapıya sahip, ancak halka arz sayesinde operasyonel olarak da çok daha güçlü bir yapıya dönüşeceğiz." açıklamalarında bulundu.

Elmastaş, Destek Faktoring olarak ileriki süreçte bugüne kadar sürdürdükleri büyüme potansiyelini artırarak devam ettirmeyi hedeflediklerinin altını çizerek, "Halka arzın bize kazandıracağı güç ve Destek Grubu'nun diğer finansal iştiraklerinin yarattığı sinerjiyle sektörde çok daha ileri bir noktaya geleceğimize inanıyoruz." dedi.

Bir faktoring şirketinin banka sahibi olmasının o şirkete finansal güç ve müşterilerle yarattığı sinerji anlamında çok ciddi fayda sağladığına dikkati çeken Elmastaş, "Burada en önemli konu, yatırımcıların Destek Faktoring'e yaptıkları yatırımla birlikte Destek Yatırım Bankası'na ve onun iştiraklerine, yani Destek Menkul Değerler'e yatırım yaptıklarını bilmeleridir. Bu şekilde değerlendirildiğinde bu yatırımlar sadece kısa vadede değil, uzun vadede de ciddi bir katma değer yaratacaktır." değerlendirmelerinde bulundu.

"Çok daha verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum"

Gelecekteki en önemli stratejik hedeflerinin mevcut büyümelerini hızlandırarak devam ettirmek, daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak ve aynı zamanda da dijitalleşmek olduğu bilgisini paylaşan Elmastaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki süreçte, Destek Finansal Hizmetler Grubu olarak sektörde farklılaşmayı sürdürecek ve yarattığımız sinerjiyle müşterilerimize daha geniş bir ürün yelpazesi sunarak, sektördeki olası dalgalanmalara karşı sağlam bir yapı sergileyeceğiz. Destek Faktoring, Destek Yatırım Bankası'yla birlikte kombine olarak bakıldığında, toplamda 26 milyar lira büyüklüğe ulaşmaktadır. Finansal hizmetler grubumuzun sağladığı güçle, çok daha verimli bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Halka arzdan elde edilecek gelirle yaratılacak sinerji sayesinde, sektörde çok daha iyi bir noktaya ulaşacağımıza ve ivme kazanacağımıza inanıyorum."