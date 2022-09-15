Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var? - Son Dakika
Üye Girişi

Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?

15.09.2022 10:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesinin yankıları devam ederken kulislerde ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Seçim hazırlıklarına hız veren AK Parti; özellikle hayat pahalılığı nedeniyle partiden uzaklaşan seçmeni kazanmaya dönük stratejiler ve sahada kullanılacak dil üzerinde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında hafta başında yapılan Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının da ana gündemi seçim hazırlıklarıydı. BBC Türkçe AK Parti kulislerinden yansıyan bilgileri aktardı. Buna göre AK Parti, seçim stratejisini "dış politikada zafer, ekonomide iyileşme" ve "6'lı masayı yıpratma" stratejisi üzerine kuruyor.

"DİPLOMATİK ZAFER" SÖYLEMİ KULLANILACAK

AK Parti'nin sahada kullanacağı en önemli argümanlardan birisini "diplomatik zafer" söylemi oluşturacak. Rusya- Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye'nin "tahıl koridoru" oluşturulmasındaki rolü, Avrupa enerji kriziyaşarken, Türkiye'nin "iki tarafla da görüşebilen" ülke konumunu koruyabilmesi "diplomatik zafer" olarak görülüyor.

ATILAN ADIMLARIN KARŞILIĞINI BULDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bu çerçevede, seçmene "yeni dünya düzeninde Türkiye'nin artık küresel güç odağı haline geldiği, bunun ekonomiye de olumlu yansıyacağı" anlatılacak. Aralık ayındaki kur krizinin ardından ekonomideki dengelerin alt üst olduğu iktidar tarafından da kabul ediliyor. Ancak geçen Temmuz ayında asgari ücret dahil, çalışanlara ve emeklilere yapılan zamlar, tarımda ürün taban fiyatlarındaki artışlar, 3600 ek gösterge, EYT sorununa çözüm hazırlığı gibi adımların, seçmende karşılık bulduğu düşünülüyor.

SIRADA TAKSİTLE OTOMOBİL PROJESİ Mİ VAR?

Son 2 aydır da parti oylarının yükselişe geçtiği, iktidarın "moral üstünlüğü" yeniden ele geçirdiği savunuluyor. Erdoğan'ın "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi" olarak açıkladığı TOKİ'nin gerçekleştireceği konut projesine yönelik ilgi, partide moralleri de yükseltti. Bu hamlelerin devamının ise "yeni doğalgaz müjdesi" ve ilk yerli otomobil TOGG'un üretimine başlaması gösteriliyor. TOGG'u üretecek fabrikanın 29 Ekim'deki açılışının da görkemli bir törenle yapılması planlanıyor. Sosyal konut projesinde olduğu gibi ÖTV indirimi veya ilk kez araç sahibi olacaklar için uygun taksitle otomobil almayı kolaylaştıracak projelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

YORUMLAR
500

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var? - Son Dakika


Son Dakika
10:59 Metrobüs üst geçidinde intihar girişimi! İtfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonuç verdi
10:45 ABD ve AB, Financial Times üzerinden Türkiye'yi tehdit etti! Rusya'ya yönelik Batı yaptırımları uygulanmıyor mu?
10:44 Bakan Nebati, Financial Times'ın, "Türkiye'ye gizemli sermaye akışı" iddialarına Türkiye Ekonomi Modeli üzerinden yanıt verdi
10:43 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Öğretmenler, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:30 Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var?
10:17 Ablasıyla tartışan eniştesini, yeğenlerinin yanında öldürdü! Savunmasında "Amacım korkutmaktı" dedi
10:20 Ham ayçiçek yağı ithalatında gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi
10:18 Dolar/TL yükselişte! 18,26 seviyesinden işlem görüyor
10:16 ABD'nin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki çatışmalarda kimi desteklediği belli oldu!
09:50 Dere yatağında cesedi bulunan gencin katili en yakın arkadaşı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 11:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: Vurgunculara darbe geliyor! Ucuz konut hamlesinin ardından sırada uygun taksitle otomobil projesi mi var? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement