Ekonomi

Deutsche Bank'ta Usulsüzlük İddiaları

15.02.2026 11:13
FBI belgelerinde Deutsche Bank'ın kara para aklama mekanizmalarındaki usulsüzlükler öne çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Jeffrey Epstein dosyası kapsamında kamuoyuyla paylaşılan yeni ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgeleri, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın "kara para aklamayı önleme" mekanizmalarındaki usulsüzlükleri ve yüksek profilli müşterilere sağlanan ayrıcalıkları gün yüzüne çıkardı.

Bankanın eski uyum görevlisi Tammy Hill McFadden'ın FBI'a verdiği ifadeler, finans dünyası ile siyaset arasındaki tartışmalı ilişkilerin boyutunu ortaya koydu.

FBI raporunda yer alan iddialara göre McFadden, 2016 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'e ait ticari hesaplarda "akılalmaz" seviyede kripto para hareketliliği tespit etti.

McFadden, Kushner'in şirketinin bir "çalışan"a kripto para ile ödeme yaptığını, ancak bu şahsın şirket kayıtlarında bulunmayan bir Rus vatandaşı olduğunu saptadı. Kaynağı ve alıcısı doğrulanmayan bu işlemlerin "şüpheli" olarak raporlanması talebi, banka yönetimi tarafından "temelsiz" bulunarak engellendi.

McFadden'ın itirafları, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in finansal ağının nasıl korunduğuna dair de yeni bilgiler sundu.

2015 yılında Epstein'in hesaplarından 20'li yaşlardaki genç kadınlara yapılan düzenli para transferlerini raporlayan McFadden, üst yöneticisinden "Epstein cezasını çekti, bu hesaplarda çalışmaya devam edin." yanıtını aldığını iddia etti.

Belgeler, Deutsche Bank'ın Jacksonville şubesindeki uyum ekibinin Epstein ile ilişiği kesmek istemesine rağmen, yönetimin bu talebi yıllarca sürüncemede bıraktığını gösteriyor.

102 siyasi isme "denetim muafiyeti" iddiası

Eski yetkilinin en çarpıcı iddiası ise bankanın iç denetim sistemindeki kasıtlı boşluklara yönelik oldu.

McFadden, "Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi" statüsündeki 102 yüksek riskli ismin, bankanın "AML" sisteminde "süresiz ertelenmiş" kategorisine alınarak olağan denetimlerden kaçırıldığını saptadı.

Bu isimlerin derhal yüksek riskli olarak işaretlenmesi gerektiğini savunduğunda ise kendisine yönelik bir "misilleme kampanyası" başlatıldığını öne sürdü.

McFadden, bu süreçte performans raporlarının kasıtlı olarak düşürüldüğünü, primlerinin kesildiğini ve 2018 yılında görevine haksız yere son verildiğini savundu.

Uluslararası basına yansıyan haberlere göre, Epstein'in Deutsche Bank bünyesinde 40'tan fazla hesap açtığı ve servetinin önemli bir kısmını bu kurumda yönettiği belirlendi. Banka, Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle daha önce New York eyaleti finansal regülatörlerine 150 milyon dolar ceza ödemiş, mağdurların açtığı davada ise 75 milyon dolarlık tazminat uzlaşmasına gitmişti.

Banka yönetimi, şüpheli faaliyetleri bildiren çalışanların cezalandırıldığı iddialarını "kategorik olarak" reddetse de yayımlanan FBI kayıtları, kurum içindeki "etik denetim" ile "müşteri sadakati" arasındaki çatışmayı yeniden tartışmaya açtı.

Kaynak: AA

Deutsche Bank, Ekonomi, Finans, Suç, Son Dakika

