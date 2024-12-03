Devlet Desteğiyle Büyüyen Çiftlik - Son Dakika
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Ekonomi

Devlet Desteğiyle Büyüyen Çiftlik

Kırıkkale'deki Ağırbaş kardeşler, devlet yardımıyla bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğe hazırlanıyor.

03.12.2024 22:15
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Az hayvanla başladılar, destekler sayesinde şimdi dev çiftlik kurmaya hazırlanıyorlar

Hayvan sayısını bine çıkartan kardeşler: "Devletimizin eli hep sırtımızda"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de yaşayan Ağırbaş kardeşler, devlet desteğiyle bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlik kurma yolunda ilerliyor. 4 bin metrekarelik çiftlik projeleriyle dikkat çeken kardeşlerden Halit Ağırbaş, "Devletimizin eli hep sırtımızda, Allah eksikliğini göstermesin" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırıkkale'de hayvancılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren 3 bin 785 işletmeye toplam 54 milyon 102 bin TL destek sağladı. Bu desteklerin 28 milyon 217 bin 990 TL'si doğrudan ödeme olarak aktarılırken, 25 milyon 884 bin 889 TL'si Konya Ovası Projesi ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme KurumuTKDK) projeleri çerçevesinde verildi. Kırıkkale Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde sağlanan finansal destekler, bölgedeki çiftçilere ve işletmelere önemli katkı sağlıyor. Büyükbaş hayvancılıkta buzağı, manda, besilik erkek sığır ve damızlık gebe düve kategorilerinde 2 bin 179 işletme desteklenirken, küçükbaş hayvancılıkta anaç koyun-keçi ve tiftik desteği çerçevesinde bin 182 işletme faydalandı. Arıcılık alanında ise 363 işletmeye arılı kovan, organik arıcılık malzemeleri ve damızlık ana arı kovanları hibe edildi. KOP projeleri kapsamında portatif barınaklar ve yemlik-suluk gibi yenilikçi çözümlerle sektörün altyapısı güçlendirilirken, TKDK aracılığıyla da süt soğutma tankları, transfer pompaları ve enerji takip sistemleri gibi modern ekipmanlar işletmelere kazandırıldı.

Desteklerden faydalanan hayvan yetiştiricilerinden biri de merkez ilçeye bağlı Yukarımahmutlar köyünde yaşayan Ağırbaş kardeşler oldu. Devlet teşvikleri sayesinde büyükbaş hayvancılıkta işletmesini büyütmeye hazırlanan Ağırbaş ailesi, bin başlık hayvan çiftliği hedeflerini gerçekleştirmek için çalışıyor. Modern tekniklerle üretimlerini artıran Ağırbaş kardeşler, köylerine ve ülke ekonomisine katkı sunuyor.

"Destekler üretimi artırmaya yönelik"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Ağırbaş kardeşlerin mandırasını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Fatih Ateş, "Kırıkkale'de hayvancılık desteklemeleri, her yıl Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tebliğleri doğrultusunda belirlenen kriterlere göre ödenmektedir. Bu yıl itibarıyla yeni bir tarımsal üretim planlaması modeline geçtik. Destekler, üretimi artıracak ve daha fazla hayvan yetiştiriciliğini teşvik edecek şekilde üreticilerimize sunulacak. 2024 yılı için doğrudan tarım desteği 28 milyon TL, KOP ve TKDK tarım destekleri ise 25 milyon TL olarak belirlenmiştir. Bu destekler, koyun ve büyükbaş hayvan yetiştiricilerini de kapsamaktadır" dedi.

"Devletimizin desteği yanımızda"

Devlet desteklerinin tarım ve hayvancılık sektöründe büyük kolaylık sağladığını belirten Halit Ağırbaş, "Devletimizin her konuda desteğini hissediyoruz, Allah eksikliğini göstermesin. Hem tarım hem buzağı destekleri hem de et desteği gibi birçok alanda katkı sağlanıyor. Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 4 bin metrekarelik bir çiftlik kurma çabasındayız. Daha önce kendi imkanlarımızla yapmayı hedefliyorduk ama devletin imkanlarını duyunca bin başlık son sistem bir çiftlik kurmaya karar verdik. İnşallah devletin desteğiyle daha güzel sonuçlar alacağız" dedi.

"Bu işe az sayıda hayvanla başladık"

Aile olarak aldıkları destekler sayesinde hayvancılık faaliyetlerini büyüttüklerini ifade eden Esat Ağırbaş ise, "Bu işe az sayıda hayvanla başladık. Allah razı olsun devletimizden, sağladığı imkanları kullandık. Şu anda 5 kardeş olarak binin üzerinde hayvanımız var. Devletimizin desteği, kendi çabamız ve Allah'ın izniyle bu noktaya geldik. Yaklaşık 1 milyon 700 bin TL tutarındaki ekipmanın 850 bin TL'si devlet hibesiyle karşılandı. Bu destekler sayesinde yem karma makinesi, arpa ezme makinesi, suluklar ve diğer ekipmanlara sahip olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırıkkale, Çiftlik, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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