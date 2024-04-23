Devlet desteğiyle köyüne dönen çiftçi, hayvancılıkla geçimini sağlıyor

Ekonomi

Şehirde uzun süre yaşadıktan sonra devletten aldığı destekle köyüne dönerek 100 küçükbaşla hayvancılığa başlayan ve sürü sahibi olan Bayram Çelik, koyun sayısını artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesine geçen yıl başvuruda bulunan 35 yaşındaki Çelik, 100 koyun destek alıp Erzurum merkezden Oltu ilçesinin kırsal mahallelerinden Tutmaç'a döndü.

Evli ve 1 çocuk babası Çelik, dedesinden kalan ağıl ve eve yerleşerek devlet desteğiyle aldığı koyunlarla ilgilenmeye başladı. Her gün 07.00'de hayvanlarını yaklaşık 2 bin rakımdaki yerleşim yerinin dağları ve meralarına çıkaran Çelik, akşam da hayvanların bakımını yapıyor.

Aldığı koyunlardan 250 kuzu elde eden Çelik, geliriyle 100 koyun daha alarak küçükbaş hayvan sayısını 450'ye çıkardı.

"1000 küçükbaş hedefliyorum"

Bayram Çelik, AA muhabirine, köyüne döndüğü için mutlu olduğunu, dağlarda kendini iyi hissettiğini söyledi.

Atalarından kalan toprakları boş bırakmak istemediğini belirten Çelik, "Geçen yıl devletimiz sağ olsun 100 koyun projesiyle bizi teşvik etti. Geçen yılın erkek kuzularını satıp yerine dişileri aldım. İnşallah 1000 küçükbaş hedefliyorum." dedi.

Çelik, hayvancılığın yüksek gelirli ama zor bir iş olduğunu fakat dağlarda hayvanlarıyla akşama kadar gezmekten keyif aldığını ifade etti.

Hayvancılığın sevilmeden yapılamayacağını ve eşinin destekçisi olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde yaşıyordum. Baktım arazimiz de çok geniş, ucu bucağı yok ve bomboş, bu işe başlamaya karar verdim. Köyümüzde büyüklerimizin konuşmalarını dinlediğimizde eskiden 3-4 bin koyun, 1000-1500 büyükbaş hayvan çıkıyormuş. Ama şu anda ne büyükbaş ne de yeterli sayıda küçükbaşımız var. İşin eziyeti çok fazla ama eziyetin ötesinde düşünmemiz ve yapmamız gereken çok fazla şey var. Bizimki de ülkemizin ekonomisinde koyunculuğu arttırabilmekti, yeterince de başarılı olduğumu düşünüyorum."

Hayvan sayısını katlamayı hedeflediğini söyleyen Çelik, "Hedefim büyük, bu işi yapmaya devam edeceğim. Hayvanlarımızı 07.00'de alıp araziye çıkıyoruz. Yaz mevsiminde akşam 9'a kadar otlatıyoruz." diye konuştu.